EYT son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 50 yaş kriteri: Prim ve sigorta süresi, Almanya-Finlandiya modeli...
EYT son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 50 yaş kriteri: Prim ve sigorta süresi, Almanya-Finlandiya modeli... Emekli olmak için yaşı bekleyenlere yönelik formül arayışı sürerken, 50 yaş kriterinin üzerinde duruluyor. Yıpranmanın kapsamına yeni mesleklerin eklenmesi de gündemde. Öte yandan EYT formülü için Almanya ve Finlandiya modelleri de inceleniyor. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
05.11.2021 21:02
- Son Güncelleme: 05.11.2021 21:04