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EYT son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 50 yaş kriteri: Prim ve sigorta süresi, Almanya-Finlandiya modeli...

EYT son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 50 yaş kriteri: Prim ve sigorta süresi, Almanya-Finlandiya modeli... Emekli olmak için yaşı bekleyenlere yönelik formül arayışı sürerken, 50 yaş kriterinin üzerinde duruluyor. Yıpranmanın kapsamına yeni mesleklerin eklenmesi de gündemde. Öte yandan EYT formülü için Almanya ve Finlandiya modelleri de inceleniyor. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Eda Işık
05.11.2021 21:02 - Son Güncelleme: 05.11.2021 21:04
EYT’ye 50 yaş kriteri! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Prim ve sigorta süresi, Almanya-Finlandiya modeli...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için formül arayışı sürüyor.

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EYT’ye 50 yaş kriteri! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Prim ve sigorta süresi, Almanya-Finlandiya modeli...

Hem Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yükünü azaltacak hem de sigortalıları rahatlatacak bir formül üzerinde durulurken; polisler, doktorlar ve hemşireler gibi bazı meslek gruplarında bulunan yıpranma payının kapsamının genişletilmesi gündemde.

EYT’ye 50 yaş kriteri! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Prim ve sigorta süresi, Almanya-Finlandiya modeli...

Bununla ilgili çalışma yapılırken; yıpranmanın hangi meslekleri daha kapsayacağı, kaç yıl olacağı ve geçmişe dönük nasıl işleyeceği üzerinde duruluyor.

EYT’ye 50 yaş kriteri! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Prim ve sigorta süresi, Almanya-Finlandiya modeli...

EYT'liler için başka formüller üzerinde de çalışılıyor.

EYT’ye 50 yaş kriteri! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Prim ve sigorta süresi, Almanya-Finlandiya modeli...

Ancak, AK Parti kaynakları, hangi düzenleme yapılırsa yapılsın bir yaş kriterinin olacağını, 50 yaş altında kimsenin EYT kapsamında emekli olmasının mümkün olmayacağını belirtiyor.

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