Altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş canlı yayında açıkladı: ''Her geri çekilme alım fırsatı''

Altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? Kasım ayında altın fiyatlarının yükseleceği tarafında iddialar meydana atılınca çoğu vatandaş ise altının tekrar düşeceğini dile getirmişti. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,9 üstünde 559 liradan tamamladı. 6 Kasım gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ne kadar olacak? Cumhuriyet altınının fiyatı kaç para? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altına dair merak edilenleri A Haber canlı yayınında yanıtladı. Memiş; ''Her geri çekilme alım fırsatı'' diyerek altın meraklılarına müjdeyi verdi.