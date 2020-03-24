Son dakika altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın fiyatında tarihi rekor! 24.03.2020 19:20

Gram ve çeyrek altın fiyatında tarihi rekor mu geliyor. Vatandaşlar şu dönemde ne yapacaklarına karar vermek zorunda. Tüm dünyada etkili olan ve mücadele edilmeye çalışılan koronavirüs nedeniyle güvenli liman olarak bilinen altına talep artıyor. Ons altının 1600 dolar seviyelerine yaklaşmasıyla birlikte gram altın tarafında da sert yükseliş hareketleri görüldü. Gram altın güne 327.6 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en yüksek 342.5 lira, en düşük 327 lira seviyesi görüldü. Saat 14:19 itibarıyla gram altın 334.6 lira seviyesinden işlem görüyor. Ons altın ise 1594 dolar seviyesinde bulunuyor. Güvenli liman altın, yatırımcıların doları tercih etmeleri ve nakit elde etmek için altın satmaları ile birlikte son iki haftadır düşüşe geçmişti

Piyasalarda corona virüs alarmı devam ediyor. Fed 'in öncekı akşam aldığı tarihi karar sonrası yükselişe geçen altın fiyatları, Goldman Sarc 'ın altın alma zamanı geldi açıklamaları sonrası yükselişe geçti. Dün 328 TL seviyesine kadar yükseldi. Piyasalardan alınan son dakika bilgilerine göre gram altın 338 TL seviyesine kadar geldi ve tarihinin en yüksek seviyesini gördü. İşte altın fiyatlarında yaşanan anlık yükseliş. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ise 535 TL 'den alınıp 540 TL 'ye satıldı.

ALTINDA SON DURUM

Gram altın güne 327.6 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en yüksek 342.5 lira, en düşük 327 lira seviyesi görüldü. Saat 14:19 itibarıyla gram altın 334.6 lira seviyesinden işlem görüyor. Ons altın ise 1594 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistlerden dikkat çeken değerlendirmeler

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası'nın (FED) sınırsız varlık alım programına gitmesinin ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin gözlemlendiğini belirtti.

FED'in para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak ve piyasaları desteklemek amacıyla aldığı karar öncesi 1.490 dolar civarında seyreden altının ons fiyatının karar sonrası 1.585 doları test ettiğini vurgulayan analistler, salgın ve parasal genişleme adımlarına yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Piyasalarda corona virüs hareketliliği devam ediyor.

Altın fiyatları, Fed 'in Pazartesi günü borçlanma maliyetlerini düşük tutmak için sınırsız miktarda Hazine tahvili ve mortgage destekli menkul kıymet alımı yapacağını duyurmasının ardından, ralli yapan diğer risk varlıkları ile birlikte, sıçrama yaptı. Fed ayrıca şirketlere ve yerel yönetimlere kredi akışını sağlamak için programlar oluşturdu.

Güvenli liman altın, yatırımcıların doları tercih etmeleri ve nakit elde etmek için altın satmaları ile birlikte son iki haftadır düşüşe geçmişti. Altın yatırım şirketi Goldman, Fed'in adımının altını aşağı iten fonlama stresinin azalmasına yardımcı olacağını ve yatırımcıların şimdi dikkatlerini 2008 yılında yaptıkları gibi Fed'in bilançosununun genişlemesine çevireceklerini kaydetti. Goldman hazırladığı notta ayrıca, gelişmiş ekonomilerde artan açıklara ve aynı zamanda Avrupa para birliğinin sürdürülebilirliğine ilişkin sorunlara da dikkat çekti.

Aralarında Jeffrey Currie ve Mikhail Sprogis'in bulunduğu Goldman analistleri, 23 Mart tarihli notlarında altın ile ilgili şu değerlendirmelere yer verdi:

"Bunun Büyük Finans Krizi dönemi sonrası görülene benzer değer azalma endişelerine yol açacağını düşünüyoruz," dedi ve "Buna bağlı olarak, aynı Kasım 2008'de olduğu gibi, muhtemelen korkunun getirdiği alımların likidite ihtiyacı kaynaklı satışlara ağır basacağı yerde, yani dönüm noktasındayız"

Öte yandna Goldman analistleri , 2020 yılı sonu için altının ons fiyatının 1800 dolar seviyesinde olmasını beklediklerini yineledi.

ALTIN

Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.