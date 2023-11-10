Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ve emekli yakınlarına verilecek olan 5 bin TL ikramiyenin ödeme tarihini açıkladı. Peki; 100 yıl ikramiyesi (5000 TL - BEŞ BİN TL) emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli sandığı 5000 tl ne zaman yatacak? Hangi emekliler 5000 lira ikramiye alacak? İşte bakanın yaptığı o açıklama...

ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI

Gelen son dakika haberine göre; Emekliye 5 bin TL ödemesi 11 Kasım 2023 tarihinde (yarın) başlıyor. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur 14 Kasım'da yapılacak.

Bu dönemde emeklilerin maaş ve ikramiye takvimi, sosyal güvence sistemleri olan SSK ve Bağ-Kur kapsamında tahsis numaralarına göre ayarlandı. SGK emeklileri için belirlenen özel takvim, merakla beklenen tarihleri ortaya koyuyor. Öte yandan Başkan Erdoğan, ikramiye ödemelerine dair son dakika açıklamada bulundu. Peki SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için tarih ne zaman? Kimin ikramiyesi hangi gün yatacak?

AÇIKLAMA GELDİ

Emekliye 5 bin TL ödeme 11 Kasım Cumartesi günü başlıyor. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, BAĞKUR 14 Kasım'da yapılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA İKRAMİYE AÇIKLAMASI!

Başkan Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 16. Zirvesi kapsamında gittiği Özbekistan'dan dönüşte uçakta önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, emekli zammı ve ikramiyeler için de mesaj verdi.

Erdoğan açıklamasında, "Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Biliyorsunuz emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5 bin liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık. Aldığımız tedbirlerle yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Maaş Ödeme Günleri

SGK Emeklileri İçin Ödeme Tarihleri

SSK emeklileri için ödeme tarihleri tahsis numaralarının son rakamlarına göre düzenlenmiştir. Kasım ayında emekli maaşı alacak SSK emeklilerinin ödeme günleri şöyledir:

Tahsis Numarası Sonu 9 Olanlar: 17 Kasım

17 Kasım Tahsis Numarası Sonu 7 Olanlar: 18 Kasım

18 Kasım Tahsis Numarası Sonu 5 Olanlar: 19 Kasım

19 Kasım Tahsis Numarası Sonu 3 Olanlar: 20 Kasım

20 Kasım Tahsis Numarası Sonu 1 Olanlar: 21 Kasım

21 Kasım Tahsis Numarası Sonu 8 Olanlar: 22 Kasım

22 Kasım Tahsis Numarası Sonu 6 Olanlar: 23 Kasım

23 Kasım Tahsis Numarası Sonu 4 Olanlar: 24 Kasım

24 Kasım Tahsis Numarası Sonu 2 Olanlar: 25 Kasım

25 Kasım Tahsis Numarası Sonu 0 Olanlar: 26 Kasım

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Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Tarihleri

Bağ-Kur emeklileri de yine tahsis numaralarının son rakamlarına göre maaşlarını alacaklar. İşte Bağ-Kur emeklilerinin maaş alacakları tarihler:

Tahsis Numarası Sonu 9, 7, 5 Olanlar: 25 Kasım

25 Kasım Tahsis Numarası Sonu 3, 1 Olanlar: 26 Kasım

26 Kasım Tahsis Numarası Sonu 8, 6, 4 Olanlar: 27 Kasım

27 Kasım Tahsis Numarası Sonu 2, 0 Olanlar: 28 Kasım

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Emekli Maaşlarındaki Güncellemeler

Ayrıca emekli maaşlarında yapılacak olan zamlar ve diğer güncellemeler de emeklilerin maddi durumlarını doğrudan etkileyecek önemli gelişmeler arasında. Bu zamlar, enflasyon oranları ve ekonomik göstergeler ışığında belirlenerek emekli vatandaşların alım gücünü korumak adına düzenleniyor.

Belirlenen ödeme tarihleri, emekli vatandaşların planlamalarını yapabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Maaşların ve ikramiyelerin ne zaman hesaplara geçeceğini bilmek, bütçe yönetimi ve kişisel finans planlaması için kritik bir bilgi. Bu sebeple emeklilerin, ödeme tarihlerini takip etmeleri ve ödemelerini kontrol etmeleri öneriliyor.

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