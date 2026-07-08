Sivas'ta kayınpeder damadını tabancayla yaraladı!

Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 01:08 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 01:13

Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü

Olay, saat 23.00 sıralarında Sivas merkez Kılavuz Mahallesi Tekke Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kayınpeder C.Ş. ile damadı S.Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede büyümesi üzerine kayınpeder C.Ş., yanındaki tabancayla damadı S.Ö.'ye ateş açtı.

Yaralı Halde İş Yerine Sığındı

Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan damat S.Ö., kendi otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Hacı Fevzi Baysoy Caddesi üzerindeki bir iş yerine sığınan yaralıyı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.