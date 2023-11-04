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10 yılda emeklilik müjdesi duyuruldu! 1999, 2008, 2016 öncesi sonrası 3600 ila 4500 günle geliyor

Erken emeklilik pek çok kişinin uzun vadeli planlarının merkezinde yer alıyor. Bu doğrultuda en kritik faktörlerden birisi de sigorta başlangıç tarihi oluyor. Sigorta başlangıcı, bireylerin çalışma hayatına atıldıkları ve sosyal güvenlik primi ödemeye başladıkları ilk günü temsil ediyor. Bu da emeklilik koşullarının belirlenmesinde hayati bir öneme sahip. Günümüzde belirli şartları karşılayan bireylere yönelik olarak, standart emeklilik koşullarından daha esnek alternatifler sunuluyor.

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 12:30 Güncelleme 06 Kasım 2023, 12:30
10 yılda emeklilik müjdesi duyuruldu! 1999, 2008, 2016 öncesi sonrası 3600 ila 4500 günle geliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emeklilik şartları pek çok vatandaşın ilgi odağı haline geldi. Özellikle 10 yıl sigortalılık süresine sahip olanlar için erken emeklilik hakkı sunan istisnai durumlar bulunuyor. Ancak erken emeklilik başvurularının zamanında ve eksiksiz yapılması önemli. SGK emeklilik şartları kişilerin sigorta başlangıç tarihlerine ve çalışma geçmişlerine göre değişebiliyor. Bu kapsamda erken emeklilik hakkını elde etmek isteyenlerin kişisel durumlarına uygun şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

10 YIL SİGORTALILIKLA EMEKLİ OLMA ŞANSI

Prim günü yetersiz olan fakat yaşı nedeniyle primi tamamlama imkanı olmayan kişiler "yaştan emekli" olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla (3600 günle) emekli olmak mümkündür.

3600 prim yeterli, 13 ila 15 yılla SGK o kişileri listeye aldı! Kısmi emeklilik için taze tablo; 50/60 yaş kadın, erkek son prim şartları kademesiz...
3600 prim yeterli, 13 ila 15 yılla SGK o kişileri listeye aldı! Kısmi emeklilik için taze tablo; 50/60 yaş kadın, erkek son prim şartları kademesiz...

YAŞTAN EMEKLİLİK İMKANLARI

Yaştan emeklilik normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış, yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir haktır. Prim gün sayısı yetersiz olan ancak yaş nedeniyle prim gün sayısını tamamlama imkanı kalmayan kişiler, yaştan emeklilikten yararlanabilir.

İLK SİGORTALILIK TARİHİ BELİRLEYİCİ

Yaştan emeklilik şartları, ilk sigortalı olunan tarihe göre değişir. Örneğin 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilir.

Benzer şekilde 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler, 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilir.

DİĞER KİŞİLER İÇİN ŞARTLAR

Daha sonradan sigortalı olan kişiler de 10 yılla (3600 günle) emekli olma hakkına sahiptir, ancak bu durumda aynı zamanda 15 yıl sigortalılık şartı da geçerlidir. Yaş şartı da değişebilir.

Örneğin 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olan bir erkek çalışan, 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de doldurduysa, 15 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurma şartıyla yaştan emekli olabilir.

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olanlar için yaştan emeklilikte 3600 gün prim yeterli olmayabilir.

Bu kişilerin yaştan emeklilik hakkını kullanabilmeleri için 4500 gün prim (12 buçuk yıl çalışma), 25 yıl sigortalılık ve kadınsa 58, erkekse 60 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Bu nedenle yaştan emeklilik şartları, herkes için farklılık gösterebilir.

SGK emeklilik şartları kişilerin sigorta başlangıç tarihlerine ve çalışma geçmişlerine göre değişebilir. Erken emeklilik hakkını elde etmek isteyenler, kişisel durumlarına uygun şartları dikkatle incelemelidirler.

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