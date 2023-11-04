Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emeklilik şartları pek çok vatandaşın ilgi odağı haline geldi. Özellikle 10 yıl sigortalılık süresine sahip olanlar için erken emeklilik hakkı sunan istisnai durumlar bulunuyor. Ancak erken emeklilik başvurularının zamanında ve eksiksiz yapılması önemli. SGK emeklilik şartları kişilerin sigorta başlangıç tarihlerine ve çalışma geçmişlerine göre değişebiliyor. Bu kapsamda erken emeklilik hakkını elde etmek isteyenlerin kişisel durumlarına uygun şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.
10 YIL SİGORTALILIKLA EMEKLİ OLMA ŞANSI
Prim günü yetersiz olan fakat yaşı nedeniyle primi tamamlama imkanı olmayan kişiler "yaştan emekli" olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla (3600 günle) emekli olmak mümkündür.
YAŞTAN EMEKLİLİK İMKANLARI
Yaştan emeklilik normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış, yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir haktır. Prim gün sayısı yetersiz olan ancak yaş nedeniyle prim gün sayısını tamamlama imkanı kalmayan kişiler, yaştan emeklilikten yararlanabilir.