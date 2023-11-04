İLK SİGORTALILIK TARİHİ BELİRLEYİCİ Yaştan emeklilik şartları, ilk sigortalı olunan tarihe göre değişir. Örneğin 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilir.

Benzer şekilde 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler, 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilir.

DİĞER KİŞİLER İÇİN ŞARTLAR Daha sonradan sigortalı olan kişiler de 10 yılla (3600 günle) emekli olma hakkına sahiptir, ancak bu durumda aynı zamanda 15 yıl sigortalılık şartı da geçerlidir. Yaş şartı da değişebilir.

Örneğin 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olan bir erkek çalışan, 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de doldurduysa, 15 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurma şartıyla yaştan emekli olabilir.