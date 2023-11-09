Emekliler dikkat! 5000 TL İkramiye için bakan tarih verdi!

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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023, 18:09 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023, 18:53

Emekliler dikkat! 100 yıl ikramiyesi (5000 TL - BEŞ BİN TL) ikramiye ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan tarih verdi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ve emekli yakınlarına verilecek olan 5 bin TL ikramiyenin ödeme tarihini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ve emekli yakınlarına verilecek olan 5 bin TL ikramiyenin ödeme tarihini açıkladı. Peki; 100 yıl ikramiyesi (5000 TL - BEŞ BİN TL) emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli sandığı 5000 tl ne zaman yatacak? Hangi emekliler 5000 lira ikramiye alacak? İşte bakanın yaptığı o açıklama...

Kasım ayının ilk haftası, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı yapılan son dakika açıklamalarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu ve emekliler için büyük bir müjde olarak nitelendirilen 100. yıl emekli ikramiyesi, vatandaşların gündeminden düşmüyor. Peki, 5 bin TL'lik bu ikramiye tam olarak ne zaman hesaplara yansıyacak?

Emekliye 5 Bin TL İkramiye Tarihi Yaklaşıyor

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini ilgilendiren 5 bin TL'lik ikramiyenin yatırılma tarihi için belirlenen süre daralıyor. Yapılan açıklamalara göre, 100. yıl emekli ikramiyesinin Kasım ayında emekli vatandaşların hesaplarına yatırılması planlanıyor. Bu ödemenin yalnızca çalışmayan emeklilere yapılacağını belirtmekte fayda var.

Kasım ayı emekliye müjdesiyle geldi!

Emekliye 3 ödeme birden!

Emekli İkramiyesi: Dul ve Yetimleri de Kapsıyor

5 bin TL'lik ikramiye, dul ve yetim maaşı alanları da kapsayacak şekilde tasarlandı. Özellikle bu kesim için büyük bir finansal destek olarak görülen ikramiye, yalnızca bir defaya mahsus olacak ve ödeme 2023 yılının Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

İkramiye Ödemeleri: Takvim ve Detaylar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı son açıklamalara göre, emeklilere yönelik 5 bin TL'lik ikramiye ödemesi konusunda çalışmaların son aşamaya geldiği belirtildi. Bakan Işıkhan, bu tek seferlik ikramiye ödemesinin 15 Kasım tarihini geçmeyeceğini taahhüt etti. Yeni yasaya göre, bu yıl için özel olarak tasarlanmış olan ikramiye sadece çalışmayan emeklilere yönelik olacak ve çalışan emekliler bu ödemeden faydalanamayacak.

Emekliler dikkat! 5000 TL İkramiye için bakan tarih verdi!

Bu ödeme aynı zamanda dul ve yetim aylığı alan vatandaşları da içerecek şekilde geniş bir kapsama sahip olacak. Bakan Işıkhan, 5 bin TL'lik ikramiyenin yatırılacağı tarihin netleştiğini ve ödemelerin 12,2 milyon emekliyi etkileyeceğini, bütçe üzerindeki toplam maliyetin ise 61 milyar lira olacağını ifade etti. Bu ödeme, emeklilerin finansal durumlarına katkıda bulunacak ve Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan bir defaya mahsus bir destek olarak tanımlanmaktadır.

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