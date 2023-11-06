MECLİS'TE KABUL EDİLDİ
5 bin TL'lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi için ödeme tarihi kesinleşti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir jest olarak sunulan bu ikramiye Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi.
12.2 MİLYON EMEKLİ İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme sayesinde Türkiye genelinde yaklaşık 12.2 milyon emekli, kasım ayının başlarında bu ek ikramiyeyi alacak. Emekliler için beklenen bu ödeme bir kereye mahsus olarak çalışmayan emeklilere sunulacak.
ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu özel ikramiyenin ödeme tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilere tek seferlik yapılacak olan 5 bin liralık ikramiye ödemesinin 15 Kasım tarihini geçmeyeceğini belirtti.
'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.
Hükümetin emeklilere yönelik bu özel ödeme için hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi.