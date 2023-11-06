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12.2 milyon emekli için az evvel duyuruldu! 8-9-10-11-13-15 Kasım arası hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle emeklileri sevince boğan 5.000 TL'lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi için ödeme tarihi netlik kazandı. Bu heyecanla beklenen sorunun yanıtı artık kesinleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı resmi açıklamada bu özel ikramiyenin 15 Kasım tarihinden önce emeklilere ödeneceği vurgulandı. Şimdi gözler ödemelerin hesaba geçeceği tarihe çevrildi. 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek TBMM'den geçti.

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 16:55 Güncelleme 06 Kasım 2023, 16:55
12.2 milyon emekli için az evvel duyuruldu! 8-9-10-11-13-15 Kasım arası hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi olan 5 bin TL'lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, emekliler arasında heyecanla bekleniyor. Emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu. Çalışmayan emeklilere sunulacak olan bu 5 bin TL ikramiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir jest olarak verilecek. Hükümetin emeklilere yönelik bu ödeme için hazırladığı düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

ÖDEMELER İÇİN GERİ SAYIM

5 bin TL'lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi emekliler arasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu özel ikramiye çalışmayan emeklilere yönelik tek seferlik bir ödeme olarak sunulacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir jest olarak verilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme sonrası ödeme tarihleri merak ediliyor.

MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

5 bin TL'lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi için ödeme tarihi kesinleşti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir jest olarak sunulan bu ikramiye Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi.

12.2 MİLYON EMEKLİ İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme sayesinde Türkiye genelinde yaklaşık 12.2 milyon emekli, kasım ayının başlarında bu ek ikramiyeyi alacak. Emekliler için beklenen bu ödeme bir kereye mahsus olarak çalışmayan emeklilere sunulacak.

ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu özel ikramiyenin ödeme tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilere tek seferlik yapılacak olan 5 bin liralık ikramiye ödemesinin 15 Kasım tarihini geçmeyeceğini belirtti.

'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.

Hükümetin emeklilere yönelik bu özel ödeme için hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi.

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