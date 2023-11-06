Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi olan 5 bin TL'lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, emekliler arasında heyecanla bekleniyor. Emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu. Çalışmayan emeklilere sunulacak olan bu 5 bin TL ikramiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir jest olarak verilecek. Hükümetin emeklilere yönelik bu ödeme için hazırladığı düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.