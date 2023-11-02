SGK sicil numara sorgulama nasıl yapılır, nereden öğrenilir?

SGK Sicil Numarası, her çalışanın sosyal güvenlik kayıtlarını tutmak için atanmış olan benzersiz bir numaradır. Bu numara, Türkiye'de çalışan her bireyin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilir. Sicil numarası, kişinin sigortalı olduğu tarihten itibaren çalışma hayatı boyunca değişmez ve kişiye özgüdür.

SGK Sicil Numarası, kişinin sosyal güvenlik primlerinin düzenli olarak ödenip ödenmediğini, emeklilik hakkını, sağlık hizmetlerine erişimini ve diğer sosyal güvenlik avantajlarını belirlemek için kullanılır. Ayrıca bu numara, işverenlerin çalışanlarını tanımlamalarına ve sigorta işlemlerini yürütmelerine yardımcı olur.