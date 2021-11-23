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Dolar ve Euro neden yükseliyor? Yükseliş trendi ekonomik paremetrelerle izah edilebilir mi?

Dolar ve Euro neden yükseliyor? Yükseliş trendi ekonomik paremetrelerle izah edilebilir mi?
23.11.2021 17:20
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Freni patlayan halk otobüsü...

Vatandaşlar Dolar ve Euro son dakika neden yükseliyor? Sorusunun cevabını yoğun bir şekilde araştırıyor. Her gün yurtdışı piyasaları ülkemizdeki kişiler tarafından da takip ediliyor ve yatırım yapmak isteyenler güncel rakamların ne kadar olduğunu merak ediyor. 23 Kasım Dolar, Euro kaç TL? Dolar Euro canlı grafik anlık döviz kurları haberimizde yer alıyor. Peki; Dolar ve Euro neden yükseliyor? Yükseliş trendi ekonomik paremetrelerle izah edilebilir mi? Döviz kuru üzerinden yürütülen operasyonu Prof Dr Ali Hepşen, ASKON Başkanı Orhan Aydın ve Gazeteci Ceyhun Bozkurt A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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