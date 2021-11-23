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Türkiye’nin uzun yıllardır uğradığı kur saldırıları

Türkiye’nin uzun yıllardır uğradığı kur saldırıları
23.11.2021 01:35 - Son Güncelleme: 23.11.2021 01:45
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Dünya genelinde yaşanan krizden Türk ekonomisi de etkilenirken dövizde yaşanan dalgalanmalara rağmen atılan adımlarla büyüme ve ihracat rakamlarında yukarı yönlü bir hareket izlendi. Büyük kuruluşların revize üstüne revize yaptığı büyüme rakamlarını muhalefet ise görmezden geldi. Meselenin ekonomik olmadığı gerçeği büyüme ve ihracat rakamlarına yansırken siyasi baskı ve operasyonlarla doların tırmandığı gerçeği hep görmezden gelindi. 2018 yılı ise kur saldırılarıyla çok net ve doğrudan Türkiye'nin hedef alındığı bir dönem olarak gözler önüne serilmişti. 2 Ocak 2018'de 3,77 TL olan kur Temmuz ayına gelindiğinde mahkemenin 'Rahip Brunson' kararı ile kur 4,79 TL'ye çıktı. Brunson krizinin tırmandığı dönemde ise dolar 7,20'lere kadar çıkarak meselenin siyasi olduğunu net olarak ortaya koydu.

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