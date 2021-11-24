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Doğu Karadeniz'i bekleyen büyük facia! Kaçak çaylıklar için ormanlar kesiliyor

Doğu Karadeniz'i bekleyen büyük facia! Kaçak çaylıklar için ormanlar kesiliyor
24.11.2021 10:28 - Son Güncelleme: 24.11.2021 10:28
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Doğu Karadeniz'deki şehirler için büyük bir facia geliyor. Doğu Karadeniz'de 4 ilde tarımı yapılan çayda üreticiler, daha fazla gelir elde etmek amacıyla orman, çalılık alanlar ve tarlaları söküp, çay ekiyor. Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, "Çay ekim alanları artış tehlikesine bir an önce el atılmalı. Ruhsatsız alanlarda çok ciddi çay ekimi yapılıyor. İhtiyaçtan fazla üretim olursa sıkıntı yaşarız" dedi. Bununla birlikte ağaçların kesilmesi ise heyelan riskini artırıyor. Rize'de 14 Temmuz'da meydana gelen sel felaketi sonrası 6 kişi hayatını kaybetmiş 2 kişi de kaybolmuştu.

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