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Bakan Selçuk duyurdu! Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri başladı

Bakan Selçuk duyurdu! Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri başladı
25.03.2021 11:41
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Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine yaklaşık 274 milyon TL’den fazla ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.


Bakan Selçuk, Mart ayına ilişkin şartlı eğitim/ şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerinin başladığını bildirdi.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DESTEK
Bakan Selçuk, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2.665.282 fayda sahibine 271.114.355,00-TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Kronik rahatsızlığı olan 1.929 ihtiyaç sahibine 3,1 milyon TL yardım

Selçuk, ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, 1.929 ihtiyaç sahibine 3.188.064,78 TL destekte bulunacağız" dedi.

Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Mart 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-29 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.

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