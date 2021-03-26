Süveyş Kanalı'nda bir konteyner gemisinin karaya oturdu: Deniz trafiği felç zarar ise 3 milyar doları aşacak

Dünyanın en yoğun kullanılan deniz yollarından kanal, salı günü 400 metre uzunluğundaki konteyner gemisinin karaya oturmasıyla trafiğe kapandı. İki tarafta 300'e yakın gemi beklerken, zarar 3 milyar doları aşacak.

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir konteyner gemisinin karaya oturması sonucu deniz trafiği durdu. 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğinde ve 224 bin ton ağırlığındaki Evergreen adlı konteyner gemisinin, Çin'den yola çıkarak Hollanda'ya gidiyordu. Evergreen adlı geminin sahibi Japon şirket Shoei Kisen Kaisha Ltd., kanaldaki tıkanmanın neden olduğu küresel kargaşa nedeniyle yazılı özür metni yayımladı.

Açıklamada, "Bu durumu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışmaya devam edeceğiz. Süveyş Kanalı üzerinden seyahat eden ve seyahat etmeyi planlayan gemiler de dahil olmak üzere bu olaydan etkilenen tüm taraflardan özür dileriz" denildi.

Gemiyi kurtarmaya çalışan şirket Boskalis'in CEO'su Peter Berdowski, "Gemi sanki devasa bir balina gibi karaya oturmuş durumda. Sahildeki kısımlara muazzam bir yük biniyor.

Gemideki konteynerleri, yakıtı ve suyu tahliye edip sahile binen yükü azaltmamız gerekebilir. Kurtarma işlemin haftalar sürmesi ihtimali de var" dedi. 300'e yakın gemi Süveyş'in girişi ve çıkışında bekliyor. Küresel ticarete ciddi bir darbe olan bu durumun maliyetinin 3 milyar doları aşacağı iddia edildi.

7 RÖMORK GEMİYİ DÖNDÜREMEDİ

7 römork ile döndürülmek istenen Evergreen, batma tehlikesi yaşadı. Suların yükselmesinden önce geminin yüzde 30'unun döndürmesi gerekiyor.

4 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Evergreen, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan kilit arterin 152 yıllık tarihinde karaya oturmuş en büyük gemi. Panama bandıralı Evergreen adlı gemi, Çin'den Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na giderken karaya oturmuştu. Yaklaşık dört futbol sahası (400 metre) uzunluğunda ve 59 metre genişliğinde olan 20 bin konteyner taşıma kapasiteli, 220 bin tonluk geminin kurtarılması için römorklar ve iş makineleriyle çalışmalar üçüncü gününe girdi.

İRAN İSRAİL GEMİSİNİ VURDU

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın İsrailli şirkete ait bir kargo gemisini Umman Denizi'nde füzeyle vurduğunu ileri sürdü. Gemide hasar meydana geldiği belirtilen haberde, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.