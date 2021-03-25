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SON DAKİKA BIST 100! 25 Mart Borsa İstanbul'da son durum nedir?

SON DAKİKA BIST 100! 25 Mart Borsa İstanbul'da son durum nedir?
25.03.2021 10:17
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Borsa İstanbul'daki son gelişmeler, piyasalardaki son durumu merak edenler tarafından anbean takip ediliyor. Vatandaşlar borsadaki ve BIST 100 endeksindeki son durumu öğrenmek isteyenler açılış saatini bekliyordu. Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, güne yüzde 0,22 yükselişle 1.416 puandan başladı. Açılışın ardından gelen alımlarla birlikte BİST 100 yüzde 1'in üzerinde değerlendi ve 1.429 puana kadar tırmandı.


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 1.416,99 puandan başladı. Açılışın ardından gelen alımlarla birlikte BİST 100'de kazanımlar yüzde 1'in üzerine çıktı.

Yüzde 0,29 primle güne başlayan bankacılık hisselerinde de kazançlar yüzde 2'yi aştı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,34 ile iletişim oldu.

Dün tepki alımlarının güçlendiği BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,65 değer kazanarak 1.413,86 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riski ve vaka sayılarındaki artışa paralel bazı ülkelerin tedbirleri yeniden sıkılaştırmasının, küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerindeki artışların ise iyimserliği desteklediğini söyledi.

Yurt içi tarafta ise borsada stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla pay piyasalarının dengelendiğine işaret eden analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini kaydetti.

Tahvil piyasasının seyrinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu, ayrıca AB Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışının da takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

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