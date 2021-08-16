Haberler Ekonomi Videoları 3700 lira destek! Sigorta ve primler devletten! Kalfalık ücretini devlet karşılayacak

3700 lira destek! Sigorta ve primler devletten! Kalfalık ücretini devlet karşılayacak

3700 lira destek! Sigorta ve primler devletten! Kalfalık ücretini devlet karşılayacak
16.08.2021 12:22
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Son dakika haberi... İşletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteğinin ardından Eylül ayı itibariyle 'yeni nesil çalışma yöntemleri, teşviklerin revize edilmesi, geleceğin işleri odaklı işgücü dönüşümü, genç istihdam ulusal strateji belgesini' içeren dönüşüm ajandası yaşama geçiriliyor. Türkiye İş Kurumu bu yılın ilk 6 ayında 680 bin kişiye iş kapısı açarken, açık iş sayısı da 106 bini geçti. Bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanacak..


Genç istihdamını artırmak için Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi Eylül sonu itibariyle yaşama geçirilecek. Mesleki eğitim merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme de aynı tarihte uygulamaya girecek. Bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yükler kaldırılacak.

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