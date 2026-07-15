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Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, yola savrulan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Çarpmanın Etkisiyle Savruldu

Kaza, Dokuzpınar Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti. Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet yola savruldu. Kazada, motosiklet üzerinde bulunan biri ağır iki kişi yaralandı.

Olay Yerinde Vefat Etti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, yaralılardan 49 yaşındaki G.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer kişi ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Hayatını kaybeden G.E.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği çevre yolunda güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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