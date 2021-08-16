Sigorta ve primler devletten! 3700 lira sigorta prim desteği veriliyor: Kalfalık ücretini devlet karşılayacak
Son dakika haberi... İşletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteğinin ardından Eylül ayı itibariyle 'yeni nesil çalışma yöntemleri, teşviklerin revize edilmesi, geleceğin işleri odaklı işgücü dönüşümü, genç istihdam ulusal strateji belgesini' içeren dönüşüm ajandası yaşama geçiriliyor. Türkiye İş Kurumu bu yılın ilk 6 ayında 680 bin kişiye iş kapısı açarken, açık iş sayısı da 106 bini geçti. Bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanacak.
16.08.2021 07:00
- Son Güncelleme: 16.08.2021 07:00
SABAH'ta yer alan habere gçre, Türkiye İş Kurumu bu yılın ilk 6 ayında 680 bin kişiye iş kapısı açarken, açık iş sayısı da 106 bini geçti.