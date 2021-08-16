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Haberler Ekonomi Sigorta ve primler devletten! 3700 lira sigorta prim desteği veriliyor: Kalfalık ücretini devlet karşılayacak

Sigorta ve primler devletten! 3700 lira sigorta prim desteği veriliyor: Kalfalık ücretini devlet karşılayacak

Son dakika haberi... İşletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteğinin ardından Eylül ayı itibariyle 'yeni nesil çalışma yöntemleri, teşviklerin revize edilmesi, geleceğin işleri odaklı işgücü dönüşümü, genç istihdam ulusal strateji belgesini' içeren dönüşüm ajandası yaşama geçiriliyor. Türkiye İş Kurumu bu yılın ilk 6 ayında 680 bin kişiye iş kapısı açarken, açık iş sayısı da 106 bini geçti. Bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanacak.

16.08.2021 07:00 - Son Güncelleme: 16.08.2021 07:00
Sigorta ve primler devletten! 3700 lira sigorta prim desteği veriliyor: Kalfalık ücretini devlet karşılayacak

İşletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteğinin ardından eylül ayı itibarıyla "yeni nesil çalışma yöntemleri, teşviklerin revize edilmesi, geleceğin işleri odaklı işgücü dönüşümü, genç istihdam ulusal strateji belgesini" içeren dönüşüm ajandası yaşama geçiriliyor.

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Sigorta ve primler devletten! 3700 lira sigorta prim desteği veriliyor: Kalfalık ücretini devlet karşılayacak

SABAH'ta yer alan habere gçre, Türkiye İş Kurumu bu yılın ilk 6 ayında 680 bin kişiye iş kapısı açarken, açık iş sayısı da 106 bini geçti.

Sigorta ve primler devletten! 3700 lira sigorta prim desteği veriliyor: Kalfalık ücretini devlet karşılayacak

İşe alınan her bir işçinin sigorta primi ve ücreti üzerinden alınan vergiyi devlet karşılıyor. İmalat ve bilişim sektöründe 3700 lira sigorta prim desteği veriliyor.

Sigorta ve primler devletten! 3700 lira sigorta prim desteği veriliyor: Kalfalık ücretini devlet karşılayacak

3.700 LİRA PRİM DESTEĞİ
İşverene, iş arayana, işe yeni girene destekler kesintisiz devam ediyor. İlave istihdamda 12 ay boyuncu sigorta primi ve vergileri devlet karşılıyor.

Sigorta ve primler devletten! 3700 lira sigorta prim desteği veriliyor: Kalfalık ücretini devlet karşılayacak

Toplamda bin 341 lira sigorta prim desteği damga ve gelir vergisiyle beraber destek tutarı bin 556 liraya ulaşıyor. İmalat ve bilişim sektörlerinde asgari ücretin brütüne kadar karşılanıyor.

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