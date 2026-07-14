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Eskişehir'de dolmuşla otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Eskişehir'de dolmuşla otomobil çarpıştı: 8 yaralı

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Emek Mahallesi'nde sokağa dönmek isteyen bir otomobil ile dolmuşun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada araç sürücüleri ve dolmuştaki 6 yolcu olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan yattı

Sol şeritte seyir halinde olan otomobilin kadın sürücüsü S.G., Baştürk Sokak'a dönmek için manevra yaptı. Bu esnada aynı cadde üzerinde seyir halinde olan O.E. idaresindeki dolmuş, manevra yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarken, dolmuş ise kaldırıma çıktı.

Ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı

Dolmuşta yolcu olarak bulunan B.A., Y.A., N.Ö., Ö.Ö., A.Ö. ve U.D. isimli 3'ü kadın, 3'ü erkek olmak üzere toplam 6 yolcu ile her iki aracın sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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