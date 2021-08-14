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Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 6,3'ten 7,9'a yükseltti

Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 6,3'ten 7,9'a yükseltti
14.08.2021 13:09 - Son Güncelleme: 14.08.2021 13:10
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Son dakika haberi... Türkiye'nin büyüme beklentisini ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti. Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti. Türkiye'de politika belirsizliğinin yüksek kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, olumlu baz etkisi ve yavaşlayan iç talep nedeniyle enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 16,9'a gerilemesinin beklendiği kaydedildi.


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve not görünümünü "durağan" olarak korudu.

Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notu ile görünümünün teyit edildiği kaydedildi. Açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun "BB-" ve not görünümünün "durağan" olarak teyit edildiği aktarıldı.


ENFLASYONUN YIL SONUNDA GERİLEMESİ BEKLENİYOR
Türkiye'de politika belirsizliğinin yüksek kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, olumlu baz etkisi ve yavaşlayan iç talep nedeniyle enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 16,9'a gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ortalama yıllık enflasyonun gelecek yıl için yüzde 14,6 ve 2023 için yüzde 11,8 olarak tahmin edildiği ifade edildi.

Fitch'in açıklamasında, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisinin özellikle yılın birinci çeyreğinde güçlü performansın ardından yüksek devir etkisi ve ekonomik faaliyette devam eden direnç nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltildiği bildirildi.

Bu yılın ikinci yarısında iç talep yavaşlamasının güçlü ihracat ve turizm sektöründeki toparlanma ile dengeleneceğine işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin 2022'de ise yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada cari açığın daraldığını belirtilerek bu yılın ikinci yarısında turizm gelirlerindeki iyileşmeyle cari açığın 2021'de gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 3'üne gerileyeceği kaydedildi.

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