Hibrit otomobillere ÖTV dopingi: 60 bin TL'ye varan indirimler

Hem benzinli hem de elektrikli motoru bulunan hibrit otomobillere teşvik geldi. Fiyatlarda 60 bin TL’ye varan indirimler yaşandı. Türkiye’de hibrit üreten ama iç pazarda satamayan fabrikalar satış planı yapmaya başladı.

Binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında uzun süredir beklenen değişiklik nihayet geçen hafta yapıldı. Yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV limiti ise 92-150 bin TL aralığına yükseltildi.



Yeni düzenlemede çevreci araçlara yönelik bir değişiklik de yer aldı. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm'ü geçmeyen hibrit otomobillerde vergi matrahı 85-135 bin TL'den 114-170 bin TL aralığına çıkarıldı. Daha önceki matrah 85-135 bin TL seviyesindeydi. Düzenlemenin hem benzinli motor hem de elektrikli motoru bulunan hibrit (melez) otomobillere doping etkisi yapması bekleniyor.



PAZAR PAYI YÜKSELİYOR

Türkiye'de yılın ilk yedi ayında 28 bin 421 adet hibrit otomobil satıldı. Hibritlerin pazardan aldığı pay yüzde 8.2 oldu. 2020'nin aynı döneminde 8 bin 129 adet hibrit satılmış, pazar payı ise yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmişti. Yeni düzenlemenin de etkisiyle 2021 sonunda hibritlerin pazar payının yüzde 10'u zorlayacağı tahmin ediliyor.



Diğer taraftan düzenleme sonrasında Türkiye'de pazara sunulan hibrit modellerin sayısında da artış bekleniyor. Hatta ilk gelişme Renault tarafında yaşandı. Türkiye'deki fabrikasını 'hibrit üretim üssü' haline getiren Renault, teşvik olmadığı için Bursa'dan Avrupa'ya ihraç ettiği hibrit otomobilleri iç pazarda satmıyordu. Şirket, düzenleme sonrasında Clio hibrit modelini Türkiye'de de satışa sunmayı hazırlanıyor.





RENAULT DÜĞMEYE BASTI

Bu önemli sürprizi Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş duyurdu. Hibrit modellerindeki güncellemenin özellikle çevreci ve yeni teknolojilere uyum sağlamak açısından önemli olduğunu söyleyen Çağdaş, "Motoru da dahil Türkiye'de üretilen ve Avrupa'ya ihraç edilen Clio Hibrit modelimizin iç pazarda satışa sunulmasını da ana hissedarımızla birlikte değerlendireceğiz" şeklinde konuştu

TEŞVİK GENİŞLETİLMELİ

Türkiye'de 2017'den bu yana 1.8 lt ve 2.5 lt motorlu hibrit otomobillere yönelik bir teşvik uygulanıyordu. Hibrit pazarının gerçek potansiyeline ulaşması için teşvik kapsamının genişletilmesi isteniyordu. Özellikle Türkiye'deki tesislerinde hibrit üreten markalar, Ankara'nın yollarını aşındırıyordu.

Lobi çalışmaları kısmen olumlu sonuç verdi. ÖTV matrahında yapılan değişiklikle birlikte, hibrit modellere teşvik geldi. Ancak, kapsamının genişletilmesi sadece yarı hibrit modellere değil, tüm tam hibrit modellerin teşvik edilmesi isteniyor.

DÖRT FABRİKADA YERLİ ÜRETİM VAR

Türkiye'nin hibrit macerası beş yıl önce başladı. İlk olarak 2016'da Toyota Otomotiv Sanayi, Sakarya'daki tesislerinde hibrit teknolojili C-HR'ı üretti. Japon marka daha sonra 12'nci nesil Corolla Sedan'la birlikte Türkiye'de ürettiği hibrit model sayısını ikiye çıkardı.



Oyak Renault, hibrit ve plug-in hibrit motor üretimine başladı. Bursa'da üretilecek tüm bu motorlar Renault Grubu markalarında kullanılmak üzere ihraç ediliyor.









Ford Otosan da Gölcük tesislerinde şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracı Transit Custom PHEV'i üretiyor. Son olarak Hyundai Assan, 2020 sonunda yarı hibrit üretimine başladı. İzmit tesislerinde üretilen ilk hibrit i20 oldu. 2021'de de yeni SUV modeli Bayon'da yarı hibrit motor seçeneği sundu.



MELEZ OTOLARA İLGİ BÜYÜK

Türkiye'de hibrit satışlarının yüzde 98'ini gerçekleştiren Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Çevreci araçlara son dönemde gösterilen büyük ilgi, hibritler için getirilen düzenlemeyle karşılığını bulacak ve talebi artıracaktır" dedi.



Sabah'ta yer alan habere göre, Bozkurt, Toyota'nın binek otomobil satışlarında hibrit payının 2021'de yüzde 35 olacağını, yeterli araç tedarik edilebilseydi oranın yüzde 50'ye çıkabileceğini söyledi.