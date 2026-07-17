Fatih'te binanın çatısındaki baz istasyonu alev alev yandı: Bina tahliye edildi

Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 01:29 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 01:33

Çatıdaki Baz İstasyonu Alev Aldı

Olay, saat 23.30 sıralarında Fatih Çemberlitaş Mahallesi Divan Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki 4 katlı bir binanın çatısında bulunan baz istasyonunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler Hızla Büyüdü

Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sararken, gökyüzünü yoğun bir duman tabakası kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bina Tedbir Amaçlı Boşaltıldı

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve yoğun müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve ardından soğutma çalışması yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sırasında bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.