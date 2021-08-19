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Miami'ye niyet Uganda'ya kısmet! Afganlar ABD'ye değil Uganda'ya indi

Miami'ye niyet Uganda'ya kısmet! Afganlar ABD'ye değil Uganda'ya indi
19.08.2021 10:24 - Son Güncelleme: 19.08.2021 10:24
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ABD uçağı, 640 Afgan'la havalandı. Mülteciler binlerce metre yükseklikte Amerika planları yaptı. Ancak uçak piste teker koyduğunda hepsi şok yaşadı. Çünkü indikleri yer ABD toprakları değil Uganda'ydı.


ABD uçağı, 640 Afgan'la havalandı. Mülteciler binlerce metre yükseklikte Amerika planları yaptı. Ancak uçak piste teker koyduğunda hepsi şok yaşadı. Çünkü indikleri yer ABD toprakları değil Uganda'ydı.

PASİF DİRENİŞ!
Afganistan'ı sadece 10 gün içinde ele geçiren Taliban'a karşı yeni yeni protestolar başladı. Taliban'ın bazı binalara astığı bayraklar indirilirken karşı saldırı da yapıldı. Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'ın oğlu Amrullah Salih de Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir vilayetinde yaptığı açıklamada, Taliban'a teslim olmayacağını açıkladı. Salih Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada "Beni dinleyen milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Taliban ile asla aynı çatının altında olmayacağım" açıklaması yaptı.

CESUR YÜREK
Taliban sözcüsü Zabibullah Mücahit, önceki gün Kabil'de bir basın toplantısı düzenledi. Al Jazeera muhabiri Yeni Zelanda'lı Charlotte Bellis, Sözcü Mücahit'e "Kadınlara ve kızlara haklarının korunacağına dair ne gibi güvenceler verebilirsiniz?" dedi.

Bellis, bir anda bu soruyla dünya gündeminde ilk sıraya yükseldi.

İDAMLAR BAŞLADI
Taliban, ülkede cadı avı başlattı. Kabil'de bir stadyumda eski üst düzey 4 komutanı idam etti. Görüntüler, dünyaya servis edildi.

KASA BOMBOŞ!
Afganistan MB'nin kasasında hiç para olmadığı ortaya çıktı. Ülkenin 7 milyar dolarının ABD'de olduğu anlaşıldı.

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