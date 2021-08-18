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    • 18.08.2021 17:16
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    Eşref Gani ve ailesi Birleşik Arap Emirlikleri'nde çıktı! Taliban'dan Interpol hamlesi

    Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesiyle birlikte yurt dışına kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, "savunma bakanlığının toplantısına katılacağını" söyleyerek ülkeden kaçtığı iddia edilmişti. Taliban yönetimi, Tacikistan'daki büyükelçiliği aracılığıyla Interpol polisinden Eşref Gani Hamdullah Muhib ve Fazl Muhammed Fazli'nın "kamu fonlarını çaldıklarını" iddia ederek yakalanması için talepte bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesi insani gerekçelerle ülkemize kabul edildi." ifadelerine yer verildi.

    Taliban’dan Eşref Gani hakkında yakalama talebi

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesinin BAE'de olduğunu doğruladı.

    BAE Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasından sonra ülkesini terk eden Gani'ye ilişkin bir açıklama yayımladı.

    Açıklamada, BAE'nin Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesini insani gerekçelerle kabul ettiği ifade edildi.


    TALİBAN'DAN INTERPOL HAMLESİ
    Taliban'ın başkent Kabil'in dış mahallelerine dayandığı 15 Ağustos günü ülkesini terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı.

    Afganistan'ın Taliban yönetimi Tacikistan'daki büyükelçiliği marifetiyle Interpol polisinden Eşref Gani, Hamdullah Muhib ve Fazl Muhammed Fazli'nın "kamu fonlarını çaldıklarını" iddia ederek yakalanması için talepte bulundu.

    TUTUKLAMA TALEBİ
    Afganistan'ın Tacikistan Büyükelçiliği başvurusunda "Halkın servetine ve kamu fonlarının bu kişiler tarafından çalındığını" belirterek tutuklanmalarını istedi.

    Bu üç isim Taliban'ın Kabil'e ilerlemesi sonrasında ülkeden ayrılarak yurt dışına kaçmıştı.

    Eşref Gani ve önde gelen isimlerinin beraberlerinde yüklü miktarda paralarla ülke dışına gittiği iddia ediliyordu.

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