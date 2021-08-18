SON DAKİKA: Afganistan ve Taliban! Doğal afetlerde son durum ne? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde Afganistan, Taliban, doğal afetler, Kılıçdaroğlu'nun ABD ile Türkiye arasında yapıldığını iddia ettiği ancak yalan çıkan gizli anlaşma, yüz yüze eğitim, 3 doz aşı, göçmen sorunu ve ekonomideki büyüme rakamları vardı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:
"KERBELA ŞEHİTLERİNİ RAHMETLE YAD EDİYORUM"
Muharrem ayının ve Aşure Günü'nün Türk milleti ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin efendimiz ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum. Aramızdaki kardeşliği pekiştirmesini, fitne ve şer odaklarına fırsat vermemesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Bugünkü Afganistan tablosu sürpriz mi? Taliban'ın bu kadar hızlı Kabil'e girmesini bekliyor muydunuz?" sorusu üzerine, bazı ülkelerin Afganistan'a tıpkı Suriye'de yaptıkları gibi sadece terör ve göç zaviyesinden baktıklarını, "terör ve göç bize gelmezse sorun yok" dediklerini söyledi.
Oysa terörü de göçü de var edenin on yıllardır izlenen yanlış politikalar olduğunu ifade eden Erdoğan, bu yanlış politikalarla yüzleşmeden barış ve istikrara katkıda bulunmanın mümkün olmadığını belirtti.
"TALİBAN'IN TÜRKİYE'YE YAKLAŞIMI KÖŞELİ DEĞİLDİR"
Afganistan'ı, Türkiye için güçlü tarihi beşeri kültürel bağların olduğu bir ülke olarak niteleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Afgan halkının İstiklal Savaşı'mızda verdiği maddi manevi desteği unutmamız mümkün değildir. Ülkelerimiz arasında 1 Mart 1921'de imzalanan İttifak Anlaşması'nda 'iki ülkenin kaderi ve saadeti birbirinindir' ifadesi var. Aramızda böyle bir yakınlaşma, böyle bir bağ var. Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir. İlgili kurumlarımız bir süredir zaten Taliban ile irtibat halindeydiler. Biz de ülkenin geleceğini konuşmak üzere Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız. Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz. Şunu çok açık net ifade etmemiz gerekir. Özellikle Taliban'ın Türkiye'ye yaklaşımı köşeli değildir. Daha dikkatlidir ve bizimle olan ilişkilere yaklaşımı dış politika açısından çok daha hassastır. Temenni ediyorum ki bundan sonra da yine aynı hassasiyet devam edecektir. Zira birçok yerde yapılan toplantılarda bu hassasiyeti görüyoruz."
"MESELE, ÖNCELİKLE AFGAN MAKAMLARIYLA BİR ANLAYIŞ BİRLİĞİNE VARMAKTIR"
Erdoğan, "Taliban sözcüsü bir taraftan Türkiye'nin Afganistan'ın dostu olduğunu söyledi ancak bir taraftan da Afganistan'da hiçbir yabancı güç olmasını istemediklerini söyledi. Bu iki açıklamayı tenakuz içinde buluyor musunuz?" sorusu üzerine, bir NATO ülkesi olarak, NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'nda yer alarak bu ülkenin istikrarı için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anımsattı.
Afganistan'ın çok daha aydınlık yarınlara ulaşması için destek verdiklerini söyleyen Erdoğan, Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğine katkı sunmanın yanı sıra resmi ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla ülkenin ayağa kalkması için çaba harcadıklarını ifade etti.
"AFGANİSTAN'DAKİ ASKERLERİMİZ HİÇBİR ZAMAN MUHARİP GÜÇ OLARAK GÖREV YAPMADI"
Afganistan'a ciddi yatırımlar ve harcamalar yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: "Hala yapıyoruz ve bundan sonra da yapacağımızın bazı alametleri de ortada. Bizim orada şu anda iş adamlarımız var. Onlar orada bulunmakla yatırım sürecini devam ettiriyor. Afganistan'daki askerlerimiz hiçbir zaman muharip bir güç olarak görev yapmadı, bunun altını çiziyorum. Dolayısıyla da biz askerlerimizi orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık. Amerika'nın çekilmesi sonrasında amacımız havalimanının emniyetini temin ederek bu ülkenin güvenliğine katkı sağlamaktı. Bu niyetimiz halen bakidir. Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı yeni yönetimin de uluslararası alanda elini güçlendirecek ve işini de kolaylaştıracaktır. Mesele, öncelikle Afgan makamlarıyla bir anlayış birliğine varmaktır. Farklı seçenekler üzerinde konuşabiliriz. Örneğin Libya'daki gibi ikili bir anlaşmayla da bunu çözebiliriz. Bu Taliban olabilir, daha önceki gibi mevcut yönetim olabilir. Bunların hepsiyle bizim dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Bunun içerisinde Abdullah Abdullah bakidir, aynı şekilde şu anda ülkesinden ayrılmış olan başkan yine bunlardan bir tanesidir. Dolayısıyla hiçbir zaman kopmadık, kopmayız. Şu anda farklı tarafta kalmış olan arkadaşlarımız da yine bunların içerisindedir. Örneğin Burhaneddin Rabbani'nin oğlu gibi. Bunlarla görüşmeler hep devam etti, ediyor."
Erdoğan, Taliban'ın ülke yönetimini ele almasından önce Türkiye'nin, Afganistan ile ilgili diğer ülkelerle yaptığı görüşmelerde belli bir gelişme kaydettiğini vurguladı.
"AFGANİSTAN'DAKİ YENİ GERÇEKLERE GÖRE PLANIMIZI YAPIYORUZ"
Türkiye'nin sunduğu şartların önemli bir bölümünün de muhataplar tarafından kabullenilmeye başladığını dile getiren Erdoğan, "Taliban'ın ülkede kontrolü sağlamasıyla önümüze yeni bir tablo çıktı. Sahada oluşan bu yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz. Şu anda örneğin Doha'da bir süreç var, bu süreci de yakından takip ediyoruz. Sürecin içerisinde olanlarla da irtibatlarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.
MERKEL VE PUTİN İLE GÖRÜŞECEK
Başkan Erdoğan, "Almanya ve Rusya ile Afganistan'a ilişkin telefon diplomasisi yürütüyor musunuz? Bugün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul ettiniz." sözleri üzerine, bu hafta diplomasi trafiğinin çok yoğun olduğunu söyledi.
"Bu hafta sonuna kadar Merkel ile hafta sonunda Sayın Putin ile görüşmemiz söz konusu." diyen Erdoğan, Avrupa'dan birçok ülkenin lideriyle görüşmelerin söz konusu olduğunu aktardı.
Bugün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i kabulünün daha önceden belirlenen bir randevu olduğunu ancak ziyaretin Etiyopya ile diplomatik ilişkilerin 125. yıl dönümünde gerçekleşmesi hasebiyle ayrı bir önem taşıdığını bildiren Erdoğan, "Etiyopya ile bir defa köklü, tarihi ve siyasi bir geçmişe sahibiz. Baş başa ve heyetler arası toplantılarımızda bu ilişkilerimizi bütün alanlarda güçlendirecek adımları ele aldık. Gerek nüfus gerek yüzölçümü itibarıyla adete Afrika'nın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Bölgesel ve uluslararası konularda verimli fikir teatisinde bulunduk." dedi.