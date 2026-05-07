Vatikan’da dev zirve: Rubio ve Papa Leo ne konuştu?

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray ile Vatikan arasındaki gerilimin zirve yaptığı bir dönemde Papa Leo ile sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi. Kapalı kapılar ardında yapılan ve yaklaşık 2 buçuk saat süren uzun görüşme, dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Rubio, buluşmanın ardından yaptığı açıklamada temel amacın barış ve insan onuru konusundaki kararlılığı vurgulamak olduğunu ifade etti.

"Bazı şeyler oldu" itirafı

Görüşmenin zamanlaması dikkat çekerken, gazetecilerin "Amaç Papa ile arayı düzeltmek mi?" sorusuna Rubio'nun verdiği yanıt gündeme bomba gibi düştü. Tecrübeli siyasetçi, Beyaz Saray ile Vatikan arasındaki soğuk rüzgarlara atıfta bulunarak "Bazı şeyler oldu" demekle yetindi. Bu cevap, Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı sert eleştirilerin ardından ilişkilerdeki kırılmanın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Vatikan hattında diplomasi trafiği

İki devlet arasındaki gerilim sadece bugüne dayanmıyor. Papa Leo'nun seçilmesinin hemen ardından Mayıs 2025'te ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de göçmen politikaları nedeniyle yükselen tansiyonu düşürmek için Vatikan'ı ziyaret etmişti. Rubio'nun son ziyareti, Beyaz Saray'ın diplomatik krizleri aşmak için yürüttüğü stratejik hamlelerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.