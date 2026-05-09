Moskova diken üstünde: Zafer günü kutlamalarında "Ukrayna Saldırısı" korkusu
Yazı Boyutu
Moskova Belediye Başkanlığı ve Kremlin Güvenlik Servisi, bu yılki törenlerin "provokasyonlara açık" olduğu gerekçesiyle format değişikliğine gitti. Genelde kıtalararası füzelerin ve en yeni model tankların sergilendiği Kızıl Meydan, bu yıl sadece yaya asker taburlarının yürüyüşüne sahne oldu. Ukrayna tarafının son dönemde Rusya içlerine kadar sızabilen uzun menzilli dronları, Moskova semalarında adeta kuş uçurtulmamasına neden oldu.