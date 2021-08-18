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    • Dünya
    • 18.08.2021 14:50
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    • 18.08.2021 19:02
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    Afganistan'da Taliban'a karşı direnişin yeni lideri! Efsane komutanın oğlu fitili ateşledi

    Son dakika haberine göre Kabil'i ele geçirdikten sonra Afganistan'da kontrolü sağlayan Taliban, 20 yıl sonra ülkede hakimiyeti yeniden sağladı. Taliban'ın yönetimi devralması sonrası on binlerce sivil ülkeden kaçmaya çalışırken, direniş hareketinden flaş bir hamle geldi.

    Afganistan’da Taliban’a karşı direnişin yeni lideri

    Afganistan'ın sadece 10 günde Taliban tarafından ele geçirilmesinin yankıları sürüyor. Taliban'ın pazar günü ülkenin başkenti Kabil'e girmesi ile ülke adeta kaosa teslim olmuş durumda.

    Binlerce kişi ülkeden kaçabilmek umudu ile Kabil'deki havalimanına akın ederken, ülkedeki direniş hareketinden flaş bir adım geldi.

    Taliban'a karşı verdiği mücadele ile hafızalara kazınan ve 'efsane komutan' olarak anılan Ahmed Şah Mesud'ın oğlu Amrullah Salih, Taliban'a karşı direnişin fitilini ateşledi.

    Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Salih, Kabil'e yaklaşık 150 kilometre uzakta bulunan Pencşir vilayetinde açıklamalarda bulunan Salih, Taliban'a teslim olmayacağını söyledi ve savaşacağına söz verdi.

    Salih Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Beni dinleyen milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Taliban ile asla aynı çatının altında olmayacağım. ASLA.'

    Bugün ortaya çıkan görüntülerde, Mesud'un ağır silahlı bir maiyet eşliğinde, Sovyet yapımı bir askeri helikopter olan Afgan Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-17'ye bindiği görülüyor.

    Söz konusu bölge, 1990'lardaki iç savaş sırasında uzun süre Taliban'a düşmemesi ile adından söz ettirmişti.

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