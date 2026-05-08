İran’dan Umman Denizi’nde operasyon: 'Ocean Koi' tankerine el konuldu!

İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, Umman Denizi'nde gerçekleştirilen özel bir operasyonla 'Ocean Koi' adlı petrol tankerine el konulduğu bildirildi. Açıklamada, operasyonun Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin kararı ve yargı emriyle gerçekleştirildiği belirtilerek, "İran'a ait petrol yükünü taşıyan söz konusu tankerin, bölgedeki koşulları suistimal ederek petrol ihracatına ve ülke çıkarlarına zarar vermeye çalıştığı" kaydedildi.

Deniz komandoları ve piyadelerinin katıldığı operasyonda tankerin ülkenin güney kıyılarına çekilerek adli makamlara teslim edildiği aktarılan açıklamada, "İran donanması, ülke karasularındaki çıkarlarını ve varlıklarını güçlü bir şekilde savunmaktadır ve hiçbir kural ihlalcisine veya saldırgana müsamaha göstermeyecektir" ifadelerine yer verildi.