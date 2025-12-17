PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'un yeni transferine talip var! Beklentileri karşılayamamıştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Kazeem Olaigbe, geldiği günden bu yana istenilen performansı sahaya yansıtalamadı. Genç futbolcu için flaş bir talip çıktı.

Trabzonspor'un sezon başında 5 milyon euro karşılığında Rennes'ten kadrosuna kattığı Kazeem Olaigbe, Süper Lig'de ne gol katkısı sunabildi ne de asist yapabildi.

Nijerya asıllı Belçikalı futbolcunun, istenen seviyeye bir türlü gelememesinden sonra teknik direktör Fatih Tekke tarafından gönderilmesi bekleniyor. Süper Lig'den bir takım da devreye girdi.

Bu sezon hedeflediği puanları alamayan Kasımpaşa, 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilmek adına resmi teklif hazırlığına başladı. İstanbul temsilcisinin, bordo mavililerin kapısını çalacağı öğrenildi.

Olaigbe sadece Vanspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda iki asistle oynadı.

