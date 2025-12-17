Trabzonspor'un yeni transferine talip var! Beklentileri karşılayamamıştı

Trabzonspor'un sezon başında 5 milyon euro karşılığında Rennes'ten kadrosuna kattığı Kazeem Olaigbe, Süper Lig'de ne gol katkısı sunabildi ne de asist yapabildi.

Nijerya asıllı Belçikalı futbolcunun, istenen seviyeye bir türlü gelememesinden sonra teknik direktör Fatih Tekke tarafından gönderilmesi bekleniyor. Süper Lig'den bir takım da devreye girdi.

Bu sezon hedeflediği puanları alamayan Kasımpaşa, 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilmek adına resmi teklif hazırlığına başladı. İstanbul temsilcisinin, bordo mavililerin kapısını çalacağı öğrenildi.

Olaigbe sadece Vanspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda iki asistle oynadı.