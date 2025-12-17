PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor Fatih Tekke ile 221 gün sonra kaybetti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor’a 1-0 mağlup olan Trabzonspor’da, bu sonuçla birlikte önemli bir seri de sona erdi. Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahadaki yenilmezliğini kaybetti.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor Fatih Tekke ile 221 gün sonra kaybetti

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde sahasında oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamamıştı. Karadeniz ekibi, Corendon Alanyaspor yenilgisiyle birlikte bu seriyi noktaladı. Bordo-mavililer, Papara Park'ta en son geçen sezonun 35. haftasında Galatasaray'a 2-0 kaybetmişti.

221 GÜN SONRA PAPARA PARK'TA YENİLGİ

Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyet, Trabzonspor'un tam 221 gün sonra iç sahada kaybetmesi anlamına geldi. Bordo-mavililer, bu süreçte evinde oynadığı 10'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 11 karşılaşmada 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etmişti.

FATİH TEKKE YÖNETİMİNDE İKİNCİ İÇ SAHA MAĞLUBİYETİ

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sahasında çıktığı 18 resmi maçta yalnızca ikinci kez mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer, 10 galibiyet ve 6 beraberlik alırken, sadece 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

KUPADA TEKKE DÖNEMİ İLK KEZ KAYIPLA BAŞLADI

Corendon Alanyaspor yenilgisi, Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti. Bordo-mavililer, genç teknik adamla geçen sezon kupada başarılı bir grafik çizmişti.

GEÇEN SEZON KUPADA FİNALE YÜKSELMİŞTİ

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselmişti. Çeyrek finalde Sipay Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, yarı finalde ise Göztepe'yi 2-0 yenerek finale adını yazdırmıştı.

BU SEZON KUPAYA MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Bu sezon Türkiye Kupası'na İmaj Altapı Vanspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle grup aşamasında başlayan Trabzonspor, A Grubu'ndaki ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilerek kupada Fatih Tekke döneminde ilk kez sahadan mağlup ayrıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terörsüz Türkiye'de rapor süreci! AK Parti Başkan Erdoğan'a sunacak | MHP'den "müşterek rapor" çıkışı
Organize işler kirli ittifak! Kabarık dosyada hesap günü: Cengiz Çallı tutuklandı Rezan Epözdemir'e tahliye yok
Borsa İstanbul
Fırtına'nın tadı yok! Trabzonspor - Alanyaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Yeniden ifade veren Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Eski Belediye Başkanı suikastinde itiraf! Ahmet Soğuk'u 175 bin TL için öldürmüş
Türk Telekom
Güllü'nün mal varlığı ortaya çıktı! 50 bankaya yazı gitti: Kardeşleri Tuğberk ve Tuğyan'dan şikayetçi oldu
Şişli'de otomobil yayalara çarptı: Acı haber geldi | İşte kaza anı
Okan Buruk'tan yıldız futbolcuya kesik! Başakşehir maçında forma o isimlerin
Cansever kötü haberi hasta yatağından duyurdu!
CHP'de "paralel genel merkez" ve "aday ofisi" krizi! Özgür Özel ipleri Silivri'ye bıraktı: Parti içi muhalefet ayaklandı
Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray'a! Yeni çilek bulundu
CHP fondaşlarının "terminalde evsiz emekli" yalanı çöktü!
Asgari ücrette ikinci toplantıda masaya rakam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı
Bakanlık Büyükçekmece’deki özel huzurevi skandalında devrede! Çalışma onayı iptal edildi
Mert Hakan Yandaş cephesinden bahis açıklaması! "Mahrem yazışmaları..."
Trump’a “alkolik” JD Vance’e “siyasi bukalemun” dedi! Beyaz Saray Genel Sekreteri’nin başı dertte
Nur Köşker'den Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layik görülen isimler