Trabzonspor Fatih Tekke ile 221 gün sonra kaybetti

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde sahasında oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamamıştı. Karadeniz ekibi, Corendon Alanyaspor yenilgisiyle birlikte bu seriyi noktaladı. Bordo-mavililer, Papara Park'ta en son geçen sezonun 35. haftasında Galatasaray'a 2-0 kaybetmişti.

221 GÜN SONRA PAPARA PARK'TA YENİLGİ

Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyet, Trabzonspor'un tam 221 gün sonra iç sahada kaybetmesi anlamına geldi. Bordo-mavililer, bu süreçte evinde oynadığı 10'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 11 karşılaşmada 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etmişti.

FATİH TEKKE YÖNETİMİNDE İKİNCİ İÇ SAHA MAĞLUBİYETİ

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sahasında çıktığı 18 resmi maçta yalnızca ikinci kez mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer, 10 galibiyet ve 6 beraberlik alırken, sadece 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

KUPADA TEKKE DÖNEMİ İLK KEZ KAYIPLA BAŞLADI

Corendon Alanyaspor yenilgisi, Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti. Bordo-mavililer, genç teknik adamla geçen sezon kupada başarılı bir grafik çizmişti.

GEÇEN SEZON KUPADA FİNALE YÜKSELMİŞTİ

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselmişti. Çeyrek finalde Sipay Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, yarı finalde ise Göztepe'yi 2-0 yenerek finale adını yazdırmıştı.

BU SEZON KUPAYA MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Bu sezon Türkiye Kupası'na İmaj Altapı Vanspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle grup aşamasında başlayan Trabzonspor, A Grubu'ndaki ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilerek kupada Fatih Tekke döneminde ilk kez sahadan mağlup ayrıldı.