Fatih Terim’in 17’lik yıldızı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni gözdesi; Okay Yokuşlu.Türk futboluna Ümit Davala, Vedat İnceefe, Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Sabri Sarıoğlu gibi bir çok isim kazandıran İmparator'un şimdiki hedefinde Altay'ın 17 yaşındaki genç ismi var. Israrla istiyor Orta sahada görev yapıp oyunun hem hücum, hem de savunma olmak üzere iki bölümünde de forma giyebilen çift yönlü futbolcunun ismi yönetime bildirildi.Oyun stili ile Alman yıldız Ballack'a benzetilen Okay Yokuşlu için G.Saray resmen harekete geçti. Altay'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 1994 doğumlu genç yıldızı Almanya'nın dev kulüpleri de takip ediyor. Bayern Münih ve Hamburg, Okay Yokuşlu'yu yakından takip ederken, izleme ekiplerini de Türkiye'ye genç yıldızı izletmeye göndermişti.

Emre Belözoğlu'nu daha 16 yaşındayken Şampiyonlar Ligi maçlarında oynatarak büyük bir tecrübe ve özgüven kazanmasına yol açan teknik patron Fatih Terim'in Okay'ın büyük yetenek olduğunu ifade edip, ısrarla alınmasını talep ettiği öğreldi. Rekabet kızıştı Galatasaray gibi Fenerbahçe de Okay'ın peşine düştü. Sarı lacivertli kulüp Altay'ın istediği 2.5 milyon Euro bonservis ücreti yerine 1.5 milyon Euro önerdi. Sözleşmesi Mayıs 2012'de bitecek olan genç yıldız için son kararı Altay Kulübü verecek.

Altay, genç yeteneğin bonservisini 2.5 milyon Euro olarak belirledi.Bank Asya'nın gözdesi oyun stili olarak Alman futbolcu Ballack'a benzetiliyor

OKAY YOKUŞLU KİMDİR?

1994 yılında doğdu. 2009-2010 sezonunda, teknik direktör Fuat Yaman tarafından Altay A takımında oynatıldı. 39 defa milli formayı giydi. Bayern Münih,Tottenham ve Newcastle United scoutları izledi. U-17 Milli Takımı'nın kaptanı ve teknik direktör Abdullah Ercan'ın en sevdiği isimlerden biri. Her iki ayağını da iyi kullanıyor.