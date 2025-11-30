“Nursel ile Mutfak Bahane” hafta içi her gün saat 14.00’te atv’de!

NURSEL ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor. Programda bu hafta şunlar yaşandı; Bir gün önce yapılan hatalar yüzünden dört masa birden diskalifiye edildi. Gelinlerin ısrarlarına ve gözyaşlarına dayanamayan Nursel Ergin, gelinlere son bir şans tanıdı. Zeyneti ve Murat çifti Cuma günü yaşadıkları olaylardan dolayı yarışmayı bıraktılar. Mehri ve Caner çifti büyük ödülün sahibi oldular.

