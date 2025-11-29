PODCAST CANLI YAYIN

Biz Bize, dopdolu bölümüyle bugün 11.00’de A Para’da

Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan’ın sunduğu Biz Bize, Erdem Kaynarca, Aslı İnandık, Nazlı Senem Ünal ve Seda Eylül Tansık’ın konuk olacağı dopdolu bölümüyle bugün 11.00’de A Para ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Biz Bize, dopdolu bölümüyle bugün 11.00’de A Para’da
Para ekranlarında yayınlanan "Biz Biz"e bu hafta yine dopdolu... Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan programa;
Erdem Kaynarca, Aslı İnandık, Nazlı Senem Ünal ve Seda Eylül Tansık konuk oluyor. İzleyiciyi keyifli bir sohbet beliyor.
"Biz Bize" saat 11.00'de a para'da...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
CANLI | KAIROS ve VIRAT adlı tankerde patlama: Can kaybı var mı? İncelemelerde dış müdahale tespiti
Kartal’da VIP hafriyat skandalı! Belediyenin araçları Başarır’ın villasına çalıştı
Warner Bros’un Kerem Aktürkoğlu gerçeği: İnkar edilen dava belgeleriyle doğrulandı
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır “kral çıplak” dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
Asgari ücret trafiği başlıyor: pazarlık 25-28 bin TL bandında yapılacak
Başkan Erdoğan'dan güvenlik güçlerine talimat: Suça ve suçluya af yok!
Ukrayna’yı saran yolsuzluk skandalı! Zelenskiy’nin en yakını ifşa oldu istifasını verdi
Airbus’tan A320 filoları için acil güvenlik uyarısı! THY önlemleri aldı: "Gerekli işlemler tamamlanıyor”
CANLI | Papa 14. Leo İstanbul'da! 1700 yıllık mazi: İznik'teki ayine katıldı
Böcek ailesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hastaneden çıkış anları kamerada
Uyuşturucu testi pozitif çıkan İrem Derici ifade vermek için adliyede: "Benim kafam hasta"
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu cephesine salladı: Kirpilerle kucaklaşılmaz
CIA bağlantısında yeni detaylar! Beyaz Saray'ı karıştıran saldırının faili 15 yaşında ajanlığa başlamıştı
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
İznik'te "Papa" hareketliliği... Göle giren adam ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'den 3'lü bomba!
Geçmişten sürpriz: Neşeli Günler’in Ziya’sı Şener Şen ve eski eşi aynı filmdeydi!
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
ABD gazetesinden Maduro “Türkiye’ye sürgün gidecek” iddiası! Beyaz Saray’da sessizlik