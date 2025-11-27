2024 yılında ABD'de evcil hayvan endüstrisine harcanan para ne kadardır?
ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan ve ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın kendine has sunumuyla bambaşka bir atmosfer kazanan bilgi yarışması, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özellikle büyük ödül aşamasına yaklaşan başarılı bir yarışmacının performansı, herkesin nefesini tutmasına neden oldu.
2024 yılında ABD'de evcil hayvan endüstrisine harcanan para ne kadardır?
A- 152 MİLYON DOLAR
B- 1,52 MİLYON DOLAR
C- 15,2 MİLYAR DOLAR
D- 152 MİLYAR DOLAR
CEVAP: D