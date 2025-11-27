Özellikle büyük ödül aşamasına yaklaşan başarılı bir yarışmacının performansı, herkesin nefesini tutmasına neden oldu.

2024 yılında ABD'de evcil hayvan endüstrisine harcanan para ne kadardır?

A- 152 MİLYON DOLAR

B- 1,52 MİLYON DOLAR

C- 15,2 MİLYAR DOLAR

D- 152 MİLYAR DOLAR

CEVAP: D