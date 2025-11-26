Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si ve Oruç'u O Ses Türkiye İçin Teklifi Kaptı
Yılbaşı geceleri gelenekselleşen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları için görüşmeler başladı.
Her yıl eğlence dünyasından tanınmış isimlerin sahne aldığı programın bu seneki kadrosu merak konusu oldu.
🌟 BURAK YÖRÜK VE AVA YAMAN'A TEKLİF
Taşacak Bu Deniz'in sevilen başrol oyuncuları Ava Yaman ve Burak Yörük, yapım ekibinden davet aldı. Eleni ve Oruç: Ava Yaman'ın hayat verdiği gizemli Yunan doktor Eleni ve Burak Yörük'ün canlandırdığı savaşçı Karadeniz delikanlısı Oruç Furtuna karakterleri, dizi izleyicisinin büyük beğenisini toplamıştı. Kulis bilgilerine göre, her iki oyuncunun da oyunculuklarının yanı sıra vokal yetenekleriyle iddialı olduğu ve bu nedenle özel bölüme davet edildiği belirtiliyor.
🎬 ÇEKİM PROGRAMI BELİRLEYİCİ OLACAK
Fakat bu teklifin kabul edilip edilmeyeceği, oyuncuların yoğun dizi çekim takvimine bağlı. 18 Aralık'ta yapılması planlanan "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" çekimi için Ava Yaman ve Burak Yörük'ün set programlarında bir aksaklık yaşanmaması gerekiyor.
İkilinin yılbaşı gecesi sahne alması haberi, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve hayran kitlesi şimdiden sonucu merakla beklemeye başladı.
Her sene başta dizi ve müzik camiasından ünlülerin konuk olduğu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, izleyicilere eğlenceli anlar sunuyor. Yeni yıla müzikle girmek isteyenler için vazgeçilmez bir adres haline gelen programın bu seneki diğer konukları için de görüşmelerin devam ettiği biliniyor.