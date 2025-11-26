Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si ve Oruç'u O Ses Türkiye İçin Teklifi Kaptı

Fotoğraflar: Instagram

🌟 BURAK YÖRÜK VE AVA YAMAN'A TEKLİF

Taşacak Bu Deniz'in sevilen başrol oyuncuları Ava Yaman ve Burak Yörük, yapım ekibinden davet aldı. Eleni ve Oruç: Ava Yaman'ın hayat verdiği gizemli Yunan doktor Eleni ve Burak Yörük'ün canlandırdığı savaşçı Karadeniz delikanlısı Oruç Furtuna karakterleri, dizi izleyicisinin büyük beğenisini toplamıştı. Kulis bilgilerine göre, her iki oyuncunun da oyunculuklarının yanı sıra vokal yetenekleriyle iddialı olduğu ve bu nedenle özel bölüme davet edildiği belirtiliyor.