Reyting Düşüşü Sonrası Şok Karar! Yayın Gününü Değişti
Üç sezondur Salı akşamları ekrana gelen yapım, reytinglerdeki kritik düşüş nedeniyle rotayı değiştiriyor.
Kanal yönetimi, dizinin akıbeti hakkında merak uyandıran bir kararla, yayın gününü değiştirirken Salı akşamı ekranı için de yepyeni bir dizinin startını verdi.
📉 SALI SAVAŞLARI: BAHAR NEDEN BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI?
Bahar yayın hayatına başladığı ilk sezonlarda AB ve ABC1 kategorilerinde zirveyi kimseye bırakmayan bir fenomendi. Ancak son dönemde reyting grafiğinde belirgin bir düşüş yaşandı.
Uzmanlar, dizinin düşüşünde Salı akşamı yayınlanan diğer iddialı yapımların ve gündüz kuşağı programlarının Total izleyici üzerindeki etkisinin büyük olduğunu belirtiyor. Dizinin reytinglerinin 3,5'lu seviyelere kadar gerilemesi, kanal yönetimini harekete geçirdi.
Salı akşamı ekranın en güçlü rakipleri şunlardı:
-
Kral Kaybederse (Star TV)
-
Bir Gece Masalı (ATV)
-
Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1)
🗓️ YENİ YAYIN AKIŞI: SALI'YA RÜYA GİBİ, BAHAR'A PAZAR MÜHRÜ
Show TV, alınan kararla yayın akışında önemli bir değişikliğe gitti. Dizinin sevenlerini hem sevindiren hem de şaşırtan bu hamle, kanalın Salı akşamı slotuna da yeni bir yapım getirdi.
|Yapım
|Eski Gün
|Yeni Gün
|İlk Yayın Tarihi
|Detay
|Bahar
|Salı
|Pazar
|7 Aralık Pazar
|Dördüncü sezon için son bir şans olarak görülüyor.
|Rüya Gibi
|-
|Salı
|2 Aralık Salı
|Show TV'nin yeni yapımı olarak Salı'ya yerleşecek.
Bahar'ın üç sezondur devam eden Salı serüveni böylece sona ererken, yeni dizi 'Rüya Gibi', 2 Aralık Salı akşamı prime time kuşağında izleyiciyle buluşarak boşalan koltuğu dolduracak.
🌅 PAZAR ARENASI: BAHAR'I HANGİ DEVLER BEKLİYOR?
Bahar için Pazar akşamı, Salı gününden daha az kolay bir mücadele olmayacak. Hafta sonu prime time kuşağının da kemikleşmiş izleyicisi ve güçlü dizileri bulunuyor.
Pazar akşamları Bahar'ın karşılaşacağı en büyük rakipler ve beklenen durum şu şekilde:
-
Teşkilat (TRT 1): Pazar gününün en istikrarlı ve en güçlü yapımlarından biri. Bahar, aksiyon dramasının sert izleyicisiyle mücadele etmek zorunda kalacak.
-
Çarpıntı / Gelin (Star TV / Kanal D): Rakip kanalların güçlü drama yapımları, özellikle Total ve AB gruplarındaki Pazar izleyicisini büyük ölçüde elinde tutuyor.