Reyting Düşüşü Sonrası Şok Karar! Yayın Gününü Değişti

Kanal yönetimi, dizinin akıbeti hakkında merak uyandıran bir kararla, yayın gününü değiştirirken Salı akşamı ekranı için de yepyeni bir dizinin startını verdi.

Uzmanlar, dizinin düşüşünde Salı akşamı yayınlanan diğer iddialı yapımların ve gündüz kuşağı programlarının Total izleyici üzerindeki etkisinin büyük olduğunu belirtiyor. Dizinin reytinglerinin 3,5'lu seviyelere kadar gerilemesi, kanal yönetimini harekete geçirdi.

Bahar yayın hayatına başladığı ilk sezonlarda AB ve ABC1 kategorilerinde zirveyi kimseye bırakmayan bir fenomendi. Ancak son dönemde reyting grafiğinde belirgin bir düşüş yaşandı.

🗓️ YENİ YAYIN AKIŞI: SALI'YA RÜYA GİBİ, BAHAR'A PAZAR MÜHRÜ

Show TV, alınan kararla yayın akışında önemli bir değişikliğe gitti. Dizinin sevenlerini hem sevindiren hem de şaşırtan bu hamle, kanalın Salı akşamı slotuna da yeni bir yapım getirdi.

Yapım Eski Gün Yeni Gün İlk Yayın Tarihi Detay Bahar Salı Pazar 7 Aralık Pazar Dördüncü sezon için son bir şans olarak görülüyor. Rüya Gibi - Salı 2 Aralık Salı Show TV'nin yeni yapımı olarak Salı'ya yerleşecek.

Bahar'ın üç sezondur devam eden Salı serüveni böylece sona ererken, yeni dizi 'Rüya Gibi', 2 Aralık Salı akşamı prime time kuşağında izleyiciyle buluşarak boşalan koltuğu dolduracak.