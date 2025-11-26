Gözleri KaraDeniz 13. bölüm nefes kesti: Güneş İstanbul’a gitme kararı aldı!

Azil, öğrendiği gerçekle Güneş'i gelinlikle deniz kıyısında bıraktı. Ne kadar severse sevsin kendi nikahına gitmedi. Güneş'in bu gerçeği ondan saklamasını kabullenemedi.

Kaynak: atv Azil'in annesinin intiharına dair iki gün önce öğrendiği bu bilginin faturasının kendisine kesilmesine çok üzülen Güneş ise İstanbul'a gitme kararı aldı. Dursun ve Fatoş ikili bir araya getirmeye çalışarak Güneş ve Azil'i yemekte bir araya getirirdiler ancak bu buluşmadan da sonuç çıkmadı Azil geri adım atmadı.