Gözleri Karadeniz’de hesaplaşma gecesi! Azil kayboldu | Güneş gözyaşlarına boğuldu

GÖZLERİ Karadeniz, yine bomba gibi bölümle izleyicileri ekrana kilitleyecek. Dizinin bu bölüm konusu şöyle: Azil annesiyle ilgili gerçeği öğrenince yıkılır ve düğüne gelmeyerek Güneş'i yalnız bırakır. Güneş, hiçbir açıklama olmadan terk edilmenin şokunu yaşar ve kendini suçlamaya başlar. Azil mezarlıkta geçmişiyle hesaplaşırken, Güneş otelde ilişkilerine dair tüm inancını kaybeder. İkisi de birbirini unutamaz ama konuşacak gücü bulamaz. Güneş, Rize'den gitmeye karar verirken Azil hayatında ilk kez ne yapacağını bilemez halde kalır. Sabah olduğunda yollarının kesişip kesişmeyeceği belirsizliğini korur.

