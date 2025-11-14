PODCAST CANLI YAYIN

Günler değişiyor birinci değişmiyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert yine zirvede

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 13 Kasım yayınıyla tüm kategorilerde birinci oldu. Programda Kastamonu’da kaybolan anne ve oğul Huriye ve Osman Helvacı’nın ölümüyle ilgili yeni detaylar masaya yatırıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Kasım Perşembe günkü yayınıyla Tüm Kişiler kategorisinde %5,59 izlenme oranı ve %35,09 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %4,10 izlenme oranı ve %31,61 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %5,21 izlenme oranı ve %35,98 izlenme payı alarak Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerinde ilk sıraya adını yazdırdı.

Kaynak: atvKaynak: atv

KASTAMONU'DA KAYBOLAN ANNE VE OĞUL NASIL ÖLDÜ?

Kastamonu'da kaybolan anne ve oğul on gün sonra ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölümü ile ilgili olayın ayrıntıları aydınlatılmaya çalışılıyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

Huriye Helvacı ve oğlunun ölümü ile ilgili ailenin soruların yanıtı iki kişi üzerinde toplandı. Huriye Helvacı'nın ölmeden önce görüştüğü Mustafa'nın olayla ilgisi var mı merak konusu.

