Kuruluş Orhan yeni sezon afişleriyle sosyal medyada fırtına estirdi

atv’nin iddialı dizilerinden Kuruluş Orhan dizisinin yeni sezon afişleri de görücüye çıktı. Sosyal medyada kısa sürede trend topic olan afişlere övgü yağdı.

Yayınlanan tanıtımları ve set paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen, atv ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Kuruluş Orhan, yakın zamanda yayınladığı fragmanla yayın tarihini 29 Ekim Çarşamba olarak duyurmuş ve geri sayımı başlatmıştı.

Kuruluş Orhan dizisinin yeni sezon afişleri de görücüye çıktı. Yeni sezona dair ipuçları veren afişler kısa sürede yüz binlerce görüntülenme, beğenme ve binlerce yorum alarak sosyal medyayı salladı. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yeni sezon ipuçlarının da yer aldığı, birbirinden farklı yedi afişiyle büyük ses getirdi. Afişler kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girerken yeni sezona dair beklenti ve heyecanı da artırdı.


SOSYAL MEDYADA GÜNDEMİ BELİRLEDİ

Kuruluş Orhan'ın yayınlanan afişlerinde yer alan başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'nun yeni imajı oyuncunun Türkiye ve dünyadaki hayranları tarafından beğeniyle karşılandı.
Ayrıca afişte yer alan Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Burak Sergen, Şükrü Özyıldız, Mahassine Merabet gibi çok önemli isimlerin yanı sıra daha önce Kuruluş dizisinde oynamış başarılı oyuncular Belgin Şimşek, Ömer Faruk Aran, Çağrı Şensoy ve Yiğit Uçan da izleyicileri heyecanlandırdı. Daha başlamadan sezonun en çok konuşulan dizisi olan Kuruluş Orhan afişlerinde yer alan başarılı oyuncuların yeni imajları, kurulan müthiş dünyası da kısa sürede yüzbinlerce görüntülenme ve beğeni ile binlerce yorum alarak sosyal medyada bir kez daha gündemi belirledi.

