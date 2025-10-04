Aynadaki Yabancı ilk bölüm full izle! ATV’nin yeni dizisi Aynadaki Yabanc 1. bölüm canlı izleme linki

Sürükleyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve gizem dolu sahneleriyle gündeme gelen dizi, daha ilk dakikalardan itibaren seyircinin ilgisini çekiyor. Peki Aynadaki Yabancı canlı nasıl izlenir? İşte ATV canlı izleme linki.
AYNADAKİ YABANCI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ATV'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı her Cumartesi saat 20:00'da izleyicisi ile buluşuyor.
AYNADAKİ YABANCI OYUNCU KADROSU
Onur Tuna (Emirhan), Simay Barlas (Defne) ve Caner Topçu (Barış), Asuman Dabak (Hanzade), Kerem Arslanoğlu (Serhan), Nazlı Senem Ünal (Melda), Emre Taşkıran (Sait), Ayten Soykök (Müjgan), Ecem Sena Bayır (Nehir), Sema Gültekin (Azra), Soner Türker (Davut), Seher Terzi (Hafize), Mümin Karaçil (Selim), Cemre Melis Çınar (Mihri), Sara Yılmaz (Leyla)