Aynadaki Yabancı ilk bölüm full izle! ATV’nin yeni dizisi Aynadaki Yabanc 1. bölüm canlı izleme linki

ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi “Aynadaki Yabancı” ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler, “Aynadaki Yabancı ilk bölüm full izle” aramasını yaparken oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki ATV canlı yayın bilgileri nedir? İşte Aynadaki Yabancı 1. bölüm full HD izleme linki…

Aynadaki Yabancı ilk bölüm full izle! ATV'nin yeni dizisi Aynadaki Yabanc 1. bölüm canlı izleme linki

Sürükleyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve gizem dolu sahneleriyle gündeme gelen dizi, daha ilk dakikalardan itibaren seyircinin ilgisini çekiyor. Peki Aynadaki Yabancı canlı nasıl izlenir? İşte ATV canlı izleme linki.

AYNADAKİ YABANCI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı her Cumartesi saat 20:00'da izleyicisi ile buluşuyor.

AYNADAKİ YABANCI OYUNCU KADROSU

Onur Tuna (Emirhan), Simay Barlas (Defne) ve Caner Topçu (Barış), Asuman Dabak (Hanzade), Kerem Arslanoğlu (Serhan), Nazlı Senem Ünal (Melda), Emre Taşkıran (Sait), Ayten Soykök (Müjgan), Ecem Sena Bayır (Nehir), Sema Gültekin (Azra), Soner Türker (Davut), Seher Terzi (Hafize), Mümin Karaçil (Selim), Cemre Melis Çınar (Mihri), Sara Yılmaz (Leyla)

AYNADAKİ YABANCI KONUSU

Geçirdiği estetik operasyon sonrası beklenmedik bir komplikasyon yaşayan Azra, hafızasının bir bölümünü kaybeder. Yüzünü neden değiştirdiğini, geçmişinde hangi yaraları sakladığını hatırlayamaz.

Aynaya her baktığında karşısına çıkan yabancı, kendi içindeki boşlukla birleşir. Bir yanda kimliğini kaybetmiş bir kadın, diğer yanda onu her yerde arayan bir adam.

