Aynadaki Yabancı ilk bölüm full izle! ATV’nin yeni dizisi Aynadaki Yabanc 1. bölüm canlı izleme linki

AYNADAKİ YABANCI KONUSU

Geçirdiği estetik operasyon sonrası beklenmedik bir komplikasyon yaşayan Azra, hafızasının bir bölümünü kaybeder. Yüzünü neden değiştirdiğini, geçmişinde hangi yaraları sakladığını hatırlayamaz.

Aynaya her baktığında karşısına çıkan yabancı, kendi içindeki boşlukla birleşir. Bir yanda kimliğini kaybetmiş bir kadın, diğer yanda onu her yerde arayan bir adam.

