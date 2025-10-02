PODCAST CANLI YAYIN

Çocukları bırakıp tapuyu istemişti! Müge Anlı'da aile krizi: Roller değişti

Kayıpları bulup sır perdelerini aralayan Müge Anlı, bu kez şaşkına çeviren bir çiftin yüzleşmesine sahne oldu. Eşini ve üç çocuğunu terk eden Gülşah Çelikkıran ile taciz iddialarıyla gündeme gelen Olcay Çelikkıran’ın stüdyodaki karşı karşıya gelişi, çarpıcı itiraflara ve çelişkili kararlarla dolu bir boşanma sürecine dönüştü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çocukları bırakıp tapuyu istemişti! Müge Anlı'da aile krizi: Roller değişti

Kayıpları kavuşturan, unutulmuş sırları gün yüzüne çıkaran Müge Anlı birbirinden farklı konuları ekrana taşımaya devam ediyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

Olcay Çelikkıran, eşi Gülşah Çelikkıran'ın kendisini ve 3 evladını terk ettiğini iddia ederek Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Müge Anlı tarafından bulunan genç kadın, stüdyoya geldi. Birbirleriyle yüzleşen çiftin yaşadıkları pes artık dedirtti.

Kaynak: atvKaynak: atv

Olcay Çelikkıran'ın tanımadığı numaraları çevirerek kadınlara taciz dolu mesajlar attığı öne sürüldü. Konuyla ilgili yasal yaptırımlar da uygulanan Olcay Çelikkıran iddiaları reddetse de birçok kadın yayına bağlanarak şikayetlerini dile getirdi.

Kaynak: atvKaynak: atv

3 çocuğunu geride bırakarak yeni bir aşka yelken açan Gülşah Çelikkıran'ın "Evin tapusunu ver, çocukların velayetini al boşanalım" sözleri ise herkesi şaşkına çevirdi.

Kaynak: atvKaynak: atv

Tepkilerin odağındaki çift, evin tapusunu yarı yarıya bölüşmek kaydıyla boşanmaya karar verdi. Ancak bugünkü canlı yayına çiftin kararsızlığı damga vurdu.

Kaynak: atvKaynak: atv

Müge Anlı, Olcay'ın "Bir boşanayım, bir boşanmayayım" tutumunu değerlendirirken Gülşah'ı uyardı:

"Bugüne kadar Olcay, senin ona geri döneceksin diye yaptıklarını affetmiş olabilir ama ben Olcay'ı sağlıklı bulmuyorum. Eğer çocuklarını görmek için geri dönersen ve Olcay kaybettiğine inanırsa sana zarar verebilir. Seni kaybettiği noktada bu kadar sakin kalmayacak"

Kaynak: atvKaynak: atv

BU KEZ ROLLER DEĞİŞTİ

Yayın sonrasında Olcay Çelikkıran inadından vazgeçerek boşanma protokolünü imzalayacağını söyledi, ancak öfkesi geçene kadar çocuklarını göstermek istemediğini belirtti.

Kaynak: atvKaynak: atv

Anne Gülşah Çelikkıran ise çocuklarını tamamen vermek istemedi ve protokolü imzalamaktan vazgeçti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail Gazze sularındaki Mikeno'ya saldırdı | Fair Lady'de alarm! Aktivistler açlık grevine başladı
İşgalci İsrail Sumud Filosuna saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler: Çağdaş Naziler hesap verecek
Casper
Devrik diktatör Beşar Esad zehirlendi mi? Firardan bu yana ikinci suikast iddiası
SON DAKİKA |7 belediye başkanı bugün AK Parti’ye katılacak
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini canlı yayında esir aldı! İşte yasadışı şekilde alıkonan 37 Türk
Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!
TBMM'de renkli anlar! Önce açılış sonra resepsiyon... Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: Tek tek tokalaştı
İnsanlık Ayakta: Soykırım şebekesinin Sumud Filosu’na hukuka aykırı kuşatması dünyayı ayağa kaldırdı! Onlarca ülkede binlerce kişi sokaklara çıktı...
Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para!
Emekliye refah payı müjdesi! Ocak ayında zam oranları eşitlenecek mi? İşte yapılan hesaplamalar...
İstanbul’da 48 saatlik fırtına mesaisi! Doğu Avrupa soğuklarıyla yağış geliyor, rüzgar hızı 60 km’yi bulacak! 11 gün boyunca...
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Ocak zammı hakkında yeni ipucular... Zam yüzde 13'ü aşabilir! Memurlarsa ise bu miktar yüzde 20'ye yaklaşacak...
Gazze'ye yola çıkan Sumud Filosu'ndan Takvim'e özel açıklama! İsrail gemileri yaklaştı: "Bu benden aldığınız son mesaj olabilir"
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki resepsiyonda F-35 açıklaması: "Trump'a para verdiğimizi hatırlattım"
Alişan’dan Sumud Gemisi’ne yasadışı saldıran İsrail’e tepki: “İnsanlık uyandı sonun geliyor itrail”
Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar
Can ve Ciner'e "kara para" soruşturması: Atilla Ciner ve Gökhan Şen tutuklandı
TAKVİM Galatasaray'ın Liverpool zaferinin perde arkasını sıraladı! Sevgi akıl ve yürek birleşti... Cimbom İngilizler'i dize getirdi