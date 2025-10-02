Çocukları bırakıp tapuyu istemişti! Müge Anlı'da aile krizi: Roller değişti

Kayıpları kavuşturan, unutulmuş sırları gün yüzüne çıkaran Müge Anlı birbirinden farklı konuları ekrana taşımaya devam ediyor.
Olcay Çelikkıran, eşi Gülşah Çelikkıran'ın kendisini ve 3 evladını terk ettiğini iddia ederek Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Müge Anlı tarafından bulunan genç kadın, stüdyoya geldi. Birbirleriyle yüzleşen çiftin yaşadıkları pes artık dedirtti.
Olcay Çelikkıran'ın tanımadığı numaraları çevirerek kadınlara taciz dolu mesajlar attığı öne sürüldü. Konuyla ilgili yasal yaptırımlar da uygulanan Olcay Çelikkıran iddiaları reddetse de birçok kadın yayına bağlanarak şikayetlerini dile getirdi.