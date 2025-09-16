MasterChef Türkiye 16 Eylül dokunulmazlığı kim kazandı, ilk eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye 'de 16 Eylül akşamı dolma kapışması yaşandı. İki takım da dokunulmazlığı alabilmek için tüm hünerlerini sergilerken, kaybeden taraf bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı.

Fotoğraflar: AA

TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Geçtiğimiz kaptanlık oyununda mavi takımın liderliğini İhsan kazanırken, kırmızı takımın başına Onur geçti. İki kaptan da kendi ekiplerini kurarak haftanın ilk takım oyununa güçlü bir başlangıç yapmak için hazırlıklarını tamamladı. Yarışmacılar, hem geleneksel lezzetleri modern yorumlarla harmanladı hem de şeflerin eleştirilerine karşı en iyisini ortaya koymaya çalıştı.