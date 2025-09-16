PODCAST CANLI YAYIN
MasterChef Türkiye 16 Eylül dokunulmazlığı kim kazandı, ilk eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye’de haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi ekrana geldi. Mavi takımın kaptanı İhsan, kırmızı takımın kaptanı Onur liderliğinde yarışmacılar, şeflerin istediği dolmalar menüsüyle mutfakta kıyasıya yarıştı.

16 Eylül 2025


MasterChef Türkiye'de 16 Eylül akşamı dolma kapışması yaşandı. İki takım da dokunulmazlığı alabilmek için tüm hünerlerini sergilerken, kaybeden taraf bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı.

TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Geçtiğimiz kaptanlık oyununda mavi takımın liderliğini İhsan kazanırken, kırmızı takımın başına Onur geçti. İki kaptan da kendi ekiplerini kurarak haftanın ilk takım oyununa güçlü bir başlangıç yapmak için hazırlıklarını tamamladı. Yarışmacılar, hem geleneksel lezzetleri modern yorumlarla harmanladı hem de şeflerin eleştirilerine karşı en iyisini ortaya koymaya çalıştı.

🍴 DOLMA MENÜSÜYLE NEFES KESEN REKABET

Şefler, yarışmacılardan farklı dolma çeşitleriyle bir sofra hazırlamalarını istedi. Takımlar mutfakta hız, lezzet ve yaratıcılıklarını ortaya koyarken, şeflerin titiz değerlendirmeleri sonucu kazanan takımın belli olacağı açıklandı. Ancak bölüm sonunda kimin dokunulmazlığı kazandığı henüz netleşmedi.

🔑 BİREYSEL DOKUNULMAZLIK VE ELEME ADAYLARI BEKLENİYOR

Takım oyununu kaybeden taraf, bireysel dokunulmazlık için tezgaha geçti. Gecenin sonunda en iyi tabağı çıkaran yarışmacı bireysel dokunulmazlığı aldı. Ardından yapılan oylama ile haftanın ilk eleme adayları belirlenecek. Ancak bu kritik detaylar henüz açıklanmadı ve izleyiciler heyecanla sonuçları bekliyor.

