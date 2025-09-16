SON DAKİKA
Reyting sonuçları 15 Eylül: Dünün reyting sonuçları belli oldu mu, birinci kim?

Diziseverler dün gecenin reyting sonuçlarını araştırıyor. 15 Eylül 2025’te yayınlanan dizilerin reyting sonuçları ve zirve sıralaması merak ediliyor. Peki dün en çok izlenen yapımlar neler oldu? Pazartesi günü reyting birincisi kim oldu? İşte merak edilen o sıralama...

Giriş Tarihi :16 Eylül 2025 , 12:43
15 Eylül 2025 TV yayın akışında birbirinden farklı diziler ve programlar ekrana geldi. İzleyicilerin hangi programı tercih ettiği ise reyting sonuçlarıyla netleşti. İşte dünün reyting sıralaması.

15 Eylül 2025 Reyting Sonuçları Açıklandı

Dünün ABC, AB ve Total sıralaması şöyle oluştu:

Total Reyting Sıralaması

Uzak Şehir – Kanal D

Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

AB Reyting Sıralaması

Uzak Şehir – Kanal D

Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

MasterChef Türkiye – TV8

ABC Reyting Sıralaması

Uzak Şehir – Kanal D

Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

