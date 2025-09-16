Reyting sonuçları 15 Eylül: Dünün reyting sonuçları belli oldu mu, birinci kim?

15 Eylül 2025 TV yayın akışında birbirinden farklı diziler ve programlar ekrana geldi. İzleyicilerin hangi programı tercih ettiği ise reyting sonuçlarıyla netleşti. İşte dünün reyting sıralaması.
15 Eylül 2025 Reyting Sonuçları Açıklandı
Dünün ABC, AB ve Total sıralaması şöyle oluştu:
Total Reyting Sıralaması
Uzak Şehir – Kanal D
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
AB Reyting Sıralaması
Uzak Şehir – Kanal D
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
MasterChef Türkiye – TV8
ABC Reyting Sıralaması
Uzak Şehir – Kanal D
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV