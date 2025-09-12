Gelenek bozulmadı! atv Müge Anlı yine birincilik koltuğunda: İşte 11 Eylül reyting sonuçları

Gündüz kuşağında birincilik geleneği devam ediyor! 11 Eylül Perşembe günü ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yüksek izlenme oranlarıyla tüm rakiplerini solladı. İşte Perşembe gününün reyting sonuçları…
Gündüz kuşağında birincilik geleneği devam ediyor! 11 Eylül Perşembe günü ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yüksek izlenme oranlarıyla tüm rakiplerini solladı. İşte Perşembe gününün reyting sonuçları…
BİRİNCİLİK GELENEĞİ BOZULMADI
Kantar Medya tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert Perşembe gününün de birincisi oldu.
RAKİPLERİNİ ELEDİ
Müge Anlı ile Tatlı Sert, 11 Eylül Perşembe günkü yayınıyla izleyiciyle buluştu. Program Tüm Kişiler kategorisinde %4,08 izlenme oranı ve %31,37 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.
11 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI
Dünün ABC, AB ve Total sıralaması şu şekilde;
TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Veliaht – Show TV
Esra Erol'da – ATV
AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Veliaht – Show TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
ABC REYTİNG SIRALAMASI
Veliaht – Show TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
MasterChef Türkiye – TV8