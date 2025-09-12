SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Gelenek bozulmadı! atv Müge Anlı yine birincilik koltuğunda: İşte 11 Eylül reyting sonuçları

Gündüz kuşağının değişmez birincisi yine Müge Anlı. 11 Eylül Perşembe günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, izlenme oranlarıyla rakiplerini geride bıraktı. İşte dün gecenin reyting sonuçları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Eylül 2025 , 13:11
Gelenek bozulmadı! atv Müge Anlı yine birincilik koltuğunda: İşte 11 Eylül reyting sonuçları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gündüz kuşağında birincilik geleneği devam ediyor! 11 Eylül Perşembe günü ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yüksek izlenme oranlarıyla tüm rakiplerini solladı. İşte Perşembe gününün reyting sonuçları…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BİRİNCİLİK GELENEĞİ BOZULMADI

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert Perşembe gününün de birincisi oldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

RAKİPLERİNİ ELEDİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 11 Eylül Perşembe günkü yayınıyla izleyiciyle buluştu. Program Tüm Kişiler kategorisinde %4,08 izlenme oranı ve %31,37 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

AAAA

11 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

Dünün ABC, AB ve Total sıralaması şu şekilde;

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Veliaht – Show TV

Esra Erol'da – ATV

AAAA

AB REYTİNG SIRALAMASI

MasterChef Türkiye – TV8

Veliaht – Show TV

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

AAAA

ABC REYTİNG SIRALAMASI

Veliaht – Show TV

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

MasterChef Türkiye – TV8

ATV YAYIN AKIŞI 12 EYLÜL: Bu akşam hangi diziler, filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı...ATV YAYIN AKIŞI 12 EYLÜL: Bu akşam hangi diziler, filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI 12 EYLÜL: Bu akşam hangi diziler, filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu sahtecilikten hakim karşısına çıkıyor! 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebi
Emekli zammı için bir ipucu daha! Yeni anket yeni tahmin | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur’luya yeni maaş hesabı
Gürsel Tekin’den kendisini linç eden CHP’lilere sert tepki: Suç ortaklığını bozuyoruz
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur’an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Zincir market pizzasında skandal: Bakanlık tek tek ifşa etti! İçinde ne ararsan var: Kanatlı eti, gıda boyası...
Charlie Kirk suikastında yeni bomba! Saldırıdan 20 dakika sonra gizli uçak kalktı Mossad iddiası güçlendi | Son ifşası Epstein
Bakan Kurum paylaştı: 10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi! Banka kredisinden farkı ne?
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi
Bugün yağmur yağacak mı? 12 Eylül MGM il il hava durumu: Trakya ve Karadeniz gök gürültülü sağanağa teslim
Devlet Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması! Başkan Erdoğan’a adaylık çağrısı: MHP tam destek verecek
Can Holding’e kara para operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
ABD art arda yaşanan vahşetlerle sarsıldı! Zarutska cinayeti ve Kirk suikastı sonrası bir dehşet de Dallas’ta yaşandı | Kafasını kesti tekmeledi çöpe attı
CHP’li Antalya BB’nin Kent Lokantası pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok!  Kendi üzerime alamıyorum sen al
Suikatçının başına 100 bin dolar ödül konuldu! FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı: Silahı ele geçirdik
İşgalci Bakan Katz’a Türk vatandaştan görüntülü arama şoku! Gündem olan o anlara Katz’dan cevap | İsrail basını da yazdı
İsrail basını Asıl adres Katar değil Türkiye’ydi dedi! Trump iddiası... NATO engeli
Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer!
Manavgat Belediyesi’ne rüşvet operasyonu eski başkana da uzandı! Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen tutuklandı
Barrack Sykes Picot itirafını Arz-ı Mev’ud için yaptı! Aylar sonra kokusu çıktı: Bu sınırlar İsrail için anlamsız istedikleri yere girerler
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: Suçtan elde edilen gelir aklandı