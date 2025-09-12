Gelenek bozulmadı! atv Müge Anlı yine birincilik koltuğunda: İşte 11 Eylül reyting sonuçları

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Gündüz kuşağında birincilik geleneği devam ediyor! 11 Eylül Perşembe günü ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yüksek izlenme oranlarıyla tüm rakiplerini solladı. İşte Perşembe gününün reyting sonuçları…

(Takvim Foto Arşiv) BİRİNCİLİK GELENEĞİ BOZULMADI Kantar Medya tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert Perşembe gününün de birincisi oldu.