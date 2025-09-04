PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonda da gündüz kuşağının zirvesinde

Kantar Medya verilerine göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 Eylül Salı günü tüm dizi ve programları geride bırakarak gündüz kuşağında birinciliği kaptı. %3,49 izlenme oranı ve %26,28 izlenme payıyla Salı gününün en çok tercih edilen programı olan Müge Anlı, sabah kuşağının değişmez yüzü olmaya devam ediyor. Yeni sezonun açılışını da zirvede yapan program, atv ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Eylül 2025
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonda da gündüz kuşağının zirvesinde

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, önceki günün birincisi oldu. Yeni yayın dönemine merhaba diyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 Eylül Salı günkü yayınıyla da Tüm Kişiler kategorisinde %3,49 izlenme oranı ve %26,28 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonun ilk programı olan 1 Eylül Salı günü de reytinglerin zirvesindeydi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
App StoreApp Store Google PlayGoogle Play App GalleryApp Gallery

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili husumetlisi çıktı | Savcı ve cani aynı karede
CHP’de birbirini şikayet furyası! İç savaş bitmiyor: Partide kaos büyüyor
Vakıf Katılım
Milyonlara 2026 zammı yolda: Emekli ve memur maaşları için kritik hesaplar başladı
CHP’li Özgür Özel Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır
Başkan Erdoğan’dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda önemli açıklamalar! Netanyahu denilen gaddara asla seyirci kalamayız
Türk Telekom
Özgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz etti
Gürsel Tekin’e dün ihraç bugün savunma! CHP’de bir yeni fıkra daha: Kararını tanımadıkları mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler
Putin’den Zelenskiy’e Moskova daveti: Görüşmeye hazırsa gelsin
CHP’de İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti | CHP yönetimi Tekin’den savunma istedi
Naaşı denizin 68 metre altındaydı! Halit Yukay’ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
Gözler şaibe davasına çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İstanbul’un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Galatasaray’dan flaş transfer! Barış Alper Yılmaz’ın yerine gelecek
Putin ve Şi’nin konuşması sızdı Kim’in korumaları gündeme damga vurdu! Pekin’den ilginç anlar
İsrail dünyanın gözü önünde nükleer tesis inşa ediyor! Uydu görüntülerinde ortaya çıktı
CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında 2’inci gün bitti! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu
Milliler Gürcistan karşısında! Montella’dan farklı 11
Şi Cinping’den Pekin’de gövde gösterisi! Putin ve Kim’i yanına aldı gizli silahlarını çıkardı | Trumptan tehdit
EMEKLİYE 2 AYLIK ZAM HESABI! TÜİK enflasyonu açıkladı maaş tahminleri değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar?