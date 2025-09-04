Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonda da gündüz kuşağının zirvesinde

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, önceki günün birincisi oldu. Yeni yayın dönemine merhaba diyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 Eylül Salı günkü yayınıyla da Tüm Kişiler kategorisinde %3,49 izlenme oranı ve %26,28 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonun ilk programı olan 1 Eylül Salı günü de reytinglerin zirvesindeydi.