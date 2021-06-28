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    • Televizyon
    • 28.06.2021 10:09
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    • 28.06.2021 10:17
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    Müge Anlı CANLI YAYIN İZLE 28 Haziran ATV YOUTUBE linki! Necla - Metin Büyükşen cinayetinde itiraf geldi mi? Şok gelişme! Katil kim?

    Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (28 Haziran 2021) neler yaşanıyor? 13 sezondur izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finaline doğru yaklaşırken canlı yayında peş peşe son dakika gelişmeleri yaşanıyor! 3 çocuklu çiftin esrarengiz ölümü! Doktor Osman Büyükşen'in Konya'daki evlerinde cinayete kurban giden anne ve babası Necla ile Metin Büyükşen için canlı yayında yaptığı çağrı karşılık buldu. Çifte cinayetin akılalmaz sır perdesi Müge Anlı canlı yayınında! İtiraf geldi mi? Necla ve Metin Büyükşen'in katili kim? Polislik sınavına İstanbul'a geldi, ormana gitti kayıplara karıştı! Günler sonra gelen haber! 27 yaşındaki Abdülkadir Dursun'la ilgili sıcak gelişme ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    Müge Anlı'da bugün | ATV CANLI YAYIN

    Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (28 Haziran) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV İZLE - TIKLA

    MÜGE ANLI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

    Bu sezona 24 Ağustos 2020 tarihinde başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programının sezon finali 2 Temmuz Cuma günü son bölümü ile ekranlara gelecek.

    3 çocuklu çiftin esrarengiz ölümü! Doktor Osman Büyükşen'in Konya'daki evlerinde cinayete kurban giden anne ve babası Necla ile Metin Büyükşen için canlı yayında yaptığı çağrı karşılık buldu.
        İçişleri merakla beklenen genelgeyi yayımladı!
        Haberler Televizyon Müge Anlı CANLI YAYIN İZLE 28 Haziran ATV YOUTUBE linki! Necla - Metin Büyükşen cinayetinde itiraf geldi mi? Şok gelişme! Katil kim?