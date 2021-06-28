Müge Anlı CANLI YAYIN İZLE 28 Haziran ATV YOUTUBE linki! Necla - Metin Büyükşen cinayetinde itiraf geldi mi? Şok gelişme! Katil kim?

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (28 Haziran) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
MÜGE ANLI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Bu sezona 24 Ağustos 2020 tarihinde başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programının sezon finali 2 Temmuz Cuma günü son bölümü ile ekranlara gelecek.
3 çocuklu çiftin esrarengiz ölümü! Doktor Osman Büyükşen'in Konya'daki evlerinde cinayete kurban giden anne ve babası Necla ile Metin Büyükşen için canlı yayında yaptığı çağrı karşılık buldu.