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Müge Anlı'daki Necla ve Metin Büyükşen'in katili kim, 'kara köpek' stüdyodaki o isim mi? Canlı yayında şoke eden detay ortaya çıktı

Müge Anlı'daki Necla ve Metin Büyükşen'in katili kim, 'kara köpek' stüdyodaki o isim mi? Canlı yayında şoke eden detay ortaya çıktı! Osman Büyükşen'in çığlıkları duyuldu, çifte cinayetle ilgili özel ekip görevlendirildi. Önceki gün ortaya çıkan şok isimlerin ardından bugün Müge Anlı canlı yayınında izleyicilerin dikkatini çeken bir an yaşandı. Büyükşen çiftinin olay yerinden sağ çıkan kızları Büşra ile abisi Uğur Büyükşen arasında geçen diyalog sırasında 'Kara abim' sözü kafaları karıştırdı. İddiaya göre eşinin ardından katilin kendisine yöneldiğini gören Necla Büyükşen'in son sözleri, "Kara köpek, ben seni tanıyorum. Bize bunu da mı yapacaktın" olmuştu. Bahsi geçen 'kara köpek' Uğur Büyükşen mi? Katil kim? Dönemin jandarma eri canlı yayında neler söyledi? İşte detaylar...

25.06.2021 12:33 - Son Güncelleme: 25.06.2021 12:37
Müge Anlı'daki Necla ve Metin Büyükşen'in katili kim, 'kara köpek' stüdyodaki o isim mi? Canlı yayında şoke eden detay ortaya çıktı

Müge Anlı'daki Necla ve Metin Büyükşen'in katili kim, 'kara köpek' stüdyodaki o isim mi? Canlı yayında şoke eden detay ortaya çıktı işte Müge Anlı'da bugün (25 Haziran 2021) yaşananlar...

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Müge Anlı'daki Necla ve Metin Büyükşen'in katili kim, 'kara köpek' stüdyodaki o isim mi? Canlı yayında şoke eden detay ortaya çıktı

Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu Necla - Metin Büyükşen çifti cinayetinde Jandarma erinden şok ifade! Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu Dr. Osman Büyükşen olayında katil yada işbirlikçileri stüdyoda mı? İşte şoke eden detaylar...

Müge Anlı'daki Necla ve Metin Büyükşen'in katili kim, 'kara köpek' stüdyodaki o isim mi? Canlı yayında şoke eden detay ortaya çıktı

Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Osman Büyükşen'in çığlıkları duyuldu, Büyükşen çiftinin cinayeti için özel ekip görevlendirildi.

Müge Anlı'daki Necla ve Metin Büyükşen'in katili kim, 'kara köpek' stüdyodaki o isim mi? Canlı yayında şoke eden detay ortaya çıktı

Önceki gün ortaya çıkan şok isimlerin ardından bugün Müge Anlı canlı yayınında izleyicilerin dikkatini çeken bir an yaşandı. Büyükşen çiftinin olay yerinden sağ çıkan kızları Büşra ile abisi Uğur Büyükşen arasında geçen diyalog sırasında 'Kara abim' sözü kafaları karıştırdı.

Müge Anlı'daki Necla ve Metin Büyükşen'in katili kim, 'kara köpek' stüdyodaki o isim mi? Canlı yayında şoke eden detay ortaya çıktı

Yayına bağlanan bilgi şahidi, çiftin kızlarının cenaze gününde anlattıklarını paylaştı. Bilgi şahidi Büşra Büyükşen'in cenazelerin defin için beklendiği sırada olay anını anlatan Büşra'nın katil babasını vurduktan sonra annesinin katile müdahale etitğini ve " Kara köpek, ben seni tanıyorum. Bize bunu da mı yapacaktın" dediğini aktardı. Büşra'nın anlatımına o esnada orada bulunan çok sayıda kişinin şahit olduğunu söyleyen bilgi şahidinin ifadesini canlı yayında bulunan Büşra Büyükşen reddetti.