Müge Anlı'da görgü tanığı konuştu Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde katil kim? İsimler ortaya çıktı Büşra gözyaşlarına boğuldu
Müge Anlı'da görgü tanığı konuştu Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde katil kim? 'Mehmet Ali ve Yılmaz' isimleri ortaya çıktı 'Büşra yengesi Betül'ü mü koruyor?' sorusunun yanıtı büyük bir merakla bekleniyor. 3 Eylül 2018 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katili ya da katilleri aranırken Büyükşen ailesinin acılı oğlu Osman Büyükşen Müge Anlı stüdyosunda sinir krizi geçirmiş ve tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu. Bugün Müge Anlı canlı yayınında konuşan görgü tanığı verdiği isimlerle milyonları ekran başına kilitledi. Büşra anne ve babasının katilini biliyor mu? Necla - Metin Büyükşen cinayetinde katil kim? İşte detaylar...
Bu kişilerin ise gelin Betül Büyükşen'in kuzeni ve kardeşi ortaya çıktı. İki kardeşin cinayet saatinde ise evde olmadıkları anlaşıldı. Cinayete kurban giden çiftin oğulları Uğur Büyükşen de bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda yer aldı. Müge Anlı, Uğur Bey'in "Osman abimde kendimi gördüm, o yüzden geldim" dediğini aktardı. Uğur Bey, kendisinin de çabaladığını ama herkesin kendisini katil olarak gördüğünü, şehir dışına bile çıkmadığını, herkese isyan edip herkese söylemde bulunduğunu ama herkesin kendi yüzüne güldüğünü iddia etti.
Müge Anlı, kimsenin tarafını tutmadığını ama bir sürü dosya okuduğunu, swap testi sonucunda barut izi çıkan kişilerin tutuklandığını bunun maddi bir delil olduğunu anlattı. Müge Anlı, her tarafında swap izi çıkan Uğur Bey'in hala dışarıda olmasını anlayamadığını, birilerinin de çıkıp artık kamuoyundan açıklama yapmasını istedi.