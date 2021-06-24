Müge Anlı'da görgü tanığı konuştu Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde katil kim? İsimler ortaya çıktı Büşra gözyaşlarına boğuldu

Bu kişilerin ise gelin Betül Büyükşen'in kuzeni ve kardeşi ortaya çıktı. İki kardeşin cinayet saatinde ise evde olmadıkları anlaşıldı. Cinayete kurban giden çiftin oğulları Uğur Büyükşen de bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda yer aldı. Müge Anlı, Uğur Bey'in "Osman abimde kendimi gördüm, o yüzden geldim" dediğini aktardı. Uğur Bey, kendisinin de çabaladığını ama herkesin kendisini katil olarak gördüğünü, şehir dışına bile çıkmadığını, herkese isyan edip herkese söylemde bulunduğunu ama herkesin kendi yüzüne güldüğünü iddia etti.